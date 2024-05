Ranking: qué provincia argentina fue elegida cómo uno de los mejores destinos gastronómicos

El Best of the Best Destinations Travelers Choice Awards, organizado por la plataforma Tripadvisor , eligió a la provincia de Mendoza como un destino destacado entre los mejores destinos gastronómicos a nivel mundial .

La distinción otorgada por Tripadvisor resalta el "encanto" de Mendoza, conocida principalmente por sus excelentes vinos, ubicándola en la 20° posición del ranking global y como el cuarto mejor destino foodie de Latinoamérica .

"Mendoza, mejor conocida por sus vinos, es una ciudad bulliciosa al este del cerro Aconcagua, el pico más alto del hemisferio occidental. Aunque atrae a muchos viajeros aventureros, atraídos por las oportunidades de escalada, esquí, senderismo y rafting a poca distancia del centro de la ciudad, los más de 1.000 viñedos de la zona atraen a enófilos en cantidades aún mayores" , destaca la reseña de la plataforma.

Mendoza

Ranking: qué son los Best of the Best Destinations Travelers Choice Awards

Estos premios celebran la excelencia en viajes , reconociendo a aquellos destinos y establecimientos que reciben un alto volumen de críticas y opiniones extraordinarias por parte de la comunidad de viajeros durante el último año.

Con menos del 1% de los 8 millones de destinos y establecimientos listados alcanzando este hito, la inclusión de Mendoza en esta selecta lista subraya su destacada reputación como destino turístico y gastronómico a nivel mundial.

Ranking: ¿en que ubicación quedo la ciudad de Buenos Aires?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también fue reconocida, ocupando el puesto número 25. La reseña destaca los atractivos culturales y gastronómicos de la capital argentina, mencionando su importancia como cuna del tango, así como sus hermosos barrios, restaurantes de calidad y vida nocturna vibrante.

A continuación, el listado completo de las mejores 25 ciudades: