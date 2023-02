Sentencia Lucio Dupuy: la reacción del abuelo tras la condena

El abuelo de Lucio Dupuy, Ramón, habló con la prensa tras conocerse la sentencia definitiva del Tribunal de Santa Rosa, La Pampa, que condenó a prisión perpetua a Magdalena Espósito Valente y Abigail Páez, madre del niño y su pareja.

"Si bien hubo un descontento se logró lo que se pedía, prisión perpetua", afirmó esta tarde Ramón Dupuy. "Si mi abogado está conforme, yo también", aseguró sobre la condena que recibieron las culpables de asesinar al niño de cinco años en noviembre de 2021.

En esta línea, aseguró que la familia está "conforme" con la prisión perpetua, condena que fueron a "buscar". Sin embargo, expresó: "No me voy conforme con que no se le haya puesto el agravante que solicitó Mario (Aguerrido, abogado de la familia) de odio de género ".

Y manifestó que "están las pruebas de que lo mataron por ser varón. Además, la absolución de la progenitora por abuso sexual hacia Lucio, también están las pruebas".

"Vamos a seguir", expresó y sobre su hijo Christian contó que "se fue porque estaba mal".

Ramón y Christian Dupuy en una de las audiencias del juicio que comenzó en noviembre de 2022.

Qué dijo hoy el abogado de la familia Dupuy

Aguerrido afirmó esta tarde que "la perpetua es perpetua. No tienen posibilidad de acceder a la libertad condicional de ninguna forma", al ser consultado por la pena que recibieron las asesinas.

"No salen más", enfatizó el abogado, quien anticipó: "Nosotros no vamos a ir por la reclusión de tiempo indeterminado, lo que sí vamos a ir en recurso por el agravante de que entendemos que el homicidio ocurre por un odio del género masculino , vamos a insistir por eso".

Mario Aguerrido, abogado de la familia de Lucio Dupuy: "El homicidio ocurre por un odio del género".

El letrado también informó que la familia del niño insistirá en la " reconstrucción histórica de lo que le pasó a Lucio , lo que involucra a la madre en el ámbito de abuso sexual".

"Entendemos que tiene que ser condenada por este delito", destacó el abogado. "Hay suficientes pruebas" para determinar que el crimen del niño fue motivado por " el odio hacia el género masculino" .

En esta línea, agregó: "Tenemos muchísimo aporte de distintos psicólogos". También reveló que hay una universidad estadounidense especialista en el área que puso a disposición de la familia la firma de que el asesinato de Lucio fue por "odio al género masculino".