"Para cobrar planes": el motivo que dio del abuelo de Lucio Dupuy por la tenencia de la madre

Esta semana se conoció la sentencia sobre la madre de Lucio Dupuy y su pareja, quienes asesinaron al niño de manera brutal y ahora esperan cuál será la condena, pero el abuelo del chico volvió a dar detalles de por qué considera que querían tenerlo a su cargo además de criticar a la justicia sobre la tenencia.

"Lo vino a buscar porque en ese entonces salió el famoso IFE, salió el famoso crédito de la ANSES para los niños, la tarjeta social para lo que tenía que tener a la criatura porque si no, no te lo brindaban", detalló Ramón Dupuy en diálogo con radio Mitre.

Este jueves se supo que ambas, la madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, fueron halladas culpables del asesinato brutal de Lucio que incluyó torturas y vejámenes. En los próximos días se conocerá cuál es la condena que se los otorga por el crimen.

"Esa era la desesperación de esta asesina, de recuperar a Lucio para cobrar los beneficios sociales", apuntó el abuelo de Lucio, uno de los principales interlocutores con la prensa del lado de la familia del padre, quien se mostró muy triste y dolido durante la condena.

Lucio Dupuy: el motivo por el que la madre quería tenerlo a su cargo

Verónica Ferrero, la fiscal de género de La Pampa, fue una de las responsables de la investigación alrededor de la muerte del pequeño y afirmó que Espósito Valenti y Páez cobraban "un dinero por tenerlo", por lo que consolida más la versión que expuso el abuelo.

"Lo que sí pudo acreditarse es que el niño era un objeto de satisfacción de ambas para golpearlo, abusarlo o cobrar un dinero por tenerlo", fue la frase que sostuvo Ferrero sobre los motivos por los que la pareja quería tener a su cargo a Lucio, quien termino asesinado por ellas.

El crimen de Lucio Dupuy unió a la Justicia, a la política y a la sociedad

Caso de Lucio Dupuy: cuándo se conocerá la sentencia para Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez y cuál será la condena

Ramón Dupuy, conmovido por el crimen, aseguró que "la palabra mamá significa muchísimo, es sagrada. Estas inmundicias no pueden llamarse mamá, ninguna de las dos" además de sostener: "Me recrimino no haberme dado cuenta o sospechar para saber lo que pasaba con él".