En vivo
Quiniela HOY: último sorteo y resultados de Nacional y Provincia del viernes 5 de septiembre
Resultados de hoy viernes 5 de septiembre de la Quiniela Nacional y de la Quiniela de la Provincia.
Fuente:Pixabay-edit-ElCronista
Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del viernes 5 de septiembre.
Aquí podrán ver los resultados de la Quiniela Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.
Destacadas de hoy
Noticias de tu interés
MercadosA cuánto está el dólar blue hoy viernes 5 de septiembre
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.