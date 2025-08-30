Lotería
Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del sábado 30 de agosto
Revisá los resultados completos del último sorteo de la tómbola en la Vespertina y comparalos con tus apuestas.
En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 7933 (Cristo).
|1°
|7933
|11°
|2252
|2°
|8086
|12°
|2475
|3°
|8907
|13°
|8828
|4°
|2355
|14°
|1745
|5°
|8626
|15°
|3985
|6°
|2761
|16°
|0013
|7°
|7159
|17°
|0582
|8°
|8720
|18°
|1297
|9°
|7944
|19°
|3083
|10°
|5701
|20°
|6068
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
Las más leídas de Información General
1
Tensión
Dos potencias militares se aliaron para controlar el Pacífico y tener una posición estratégica en la Tercera Guerra Mundial
2
ANMAT
Ordenan suspender en todos los supermercados el suplemento más popular por ser un producto falso
3
Calendario 2025
Oficial | Decretaron feriado el 5 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo
4
5
Members
1
2
Conflicto judicial
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
3
Historia de marca
De un sótano a Wall Street: cómo el cheesecake se convirtió en un negocio millonario que llega al país
4
Destacadas de hoy
Noticias de tu interés
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 30 de agosto.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios