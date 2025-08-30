Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del sábado 30 de agosto

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 7933 (Cristo).

1° 7933 11° 2252 2° 8086 12° 2475 3° 8907 13° 8828 4° 2355 14° 1745 5° 8626 15° 3985 6° 2761 16° 0013 7° 7159 17° 0582 8° 8720 18° 1297 9° 7944 19° 3083 10° 5701 20° 6068

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.