Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Vespertina: estos son los resultados del sábado 30 de agosto

Revisá los resultados completos del último sorteo de la tómbola en la Vespertina y comparalos con tus apuestas.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 7933 (Cristo).

 1°7933 11°2252 
 8086  12°2475
 3°8907  13°8828 
 2355  14°1745 
 8626  15°3985 
 6°2761  16°0013
 7159  17°0582 
 8720  18°1297 
 7944  19°3083 
 10°5701 20°6068 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá