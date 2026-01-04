Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9979 (Ladrón).

1° 9979 11° 8894 2° 6040 12° 4172 3° 4511 13° 7401 4° 1628 14° 2354 5° 2520 15° 0927 6° 8901 16° 0604 7° 7571 17° 0097 8° 4047 18° 3019 9° 0160 19° 9205 10° 4391 20° 8227

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.