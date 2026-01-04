En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 3 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9979 (Ladrón).

 1°9979 11°8894 
 6040  12°4172
 3°4511  13°7401 
 1628  14°2354 
 2520  15°0927 
 6°8901  16°0604
 7571  17°0097 
 4047  18°3019 
 0160  19°9205 
 10°4391 20°8227 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.