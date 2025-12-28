En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1529 (San Pedro).

 1°1529 11°6771 
 6331  12°9117
 3°4326  13°9276 
 6277  14°9944 
 9319  15°5360 
 6°8863  16°5559
 9861  17°3069 
 8541  18°2259 
 1226  19°5217 
 10°9417 20°1431 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.