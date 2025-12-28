Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 27 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1529 (San Pedro).

1° 1529 11° 6771 2° 6331 12° 9117 3° 4326 13° 9276 4° 6277 14° 9944 5° 9319 15° 5360 6° 8863 16° 5559 7° 9861 17° 3069 8° 8541 18° 2259 9° 1226 19° 5217 10° 9417 20° 1431

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.