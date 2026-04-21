Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 20 de abril de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 20 de abril de 2026. A la cabeza salió el 8806 (Perro). A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar. El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.