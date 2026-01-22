Este jueves, 22 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1777 (Pierna Mujer).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 22 de enero
|1°
|1777
|11°
|7148
|2°
|3170
|12°
|0175
|3°
|7104
|13°
|2488
|4°
|2034
|14°
|7255
|5°
|7211
|15°
|4049
|6°
|8336
|16°
|9223
|7°
|0597
|17°
|1170
|8°
|4887
|18°
|1795
|9°
|4336
|19°
|0334
|10°
|3451
|20°
|3911
Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan y para qué funciona
Arreglarán la ruta turística más importante de Argentina para prevenir accidentes y evitar el tráfico
¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?
Soñar con una pierna de mujer puede simbolizar la búsqueda de independencia y libertad en la vida. Este sueño puede reflejar el deseo de avanzar y tomar decisiones que te permitan crecer y desarrollarte como persona.
Además, la pierna en los sueños a menudo está relacionada con la estabilidad y el apoyo. Soñar con una pierna de mujer puede indicar la necesidad de encontrar un equilibrio emocional o la importancia de las relaciones en tu vida.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.