Este jueves, 22 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1777 (Pierna Mujer).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 22 de enero

1° 1777 11° 7148 2° 3170 12° 0175 3° 7104 13° 2488 4° 2034 14° 7255 5° 7211 15° 4049 6° 8336 16° 9223 7° 0597 17° 1170 8° 4887 18° 1795 9° 4336 19° 0334 10° 3451 20° 3911

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con una pierna de mujer puede simbolizar la búsqueda de independencia y libertad en la vida. Este sueño puede reflejar el deseo de avanzar y tomar decisiones que te permitan crecer y desarrollarte como persona.

Además, la pierna en los sueños a menudo está relacionada con la estabilidad y el apoyo. Soñar con una pierna de mujer puede indicar la necesidad de encontrar un equilibrio emocional o la importancia de las relaciones en tu vida.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.