Confirmado por la Ley de Tránsito: suspenden la licencia a los conductores que estacionan frente a escuelas, si acumulan infracciones.

Estacionar frente a escuelas y hospitales es considerado una falta y puede ser sancionado de manera severa y no solo con una multa.

Debido al sistema de scoring que rige en Argentina, acumular infracciones puede generar la pérdida de la licencia nacional de conducir.

El registro arranca con 20 puntos y se va descontando de forma gradual conforme se cometan infracciones. Quienes pierden el puntaje quedarán inhabilitados para conducir.

¿Cuántos puntos se pierden por estacionar frente a una escuela hospital?

El Decreto Reglamentario 437/2011 establece que estacionar frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos puede generar una multa de entre 50 y 100 unidades fijas y la quita de 2 puntos de la Licencia Nacional de Conducir .

Esto significa que un conductor que comienza con 20 puntos quedará con 18 si comete esta infracción. siempre que la sanción quede firme y se aplique el descuento

Si bien la cantidad parece menor, toma relevancia cuando el conductor ya acumula infracciones.

Confirmado por la Ley de Tránsito: suspenden la licencia a los conductores que estacionan frente a escuelas, si acumulan infracciones. Ilustración El Cronista Audiencias

Cómo funciona el sistema de scoring argentino

El scoring nacional otorga 20 puntos a cada licencia nacional de conducir emitida. Con cada infracción se van descontando puntos de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas.

De esta manera, cuando se producen varias faltas al mismo tiempo, el régimen establece que la quita máxima podrá ser de 15 puntos.

Acumular infracciones no solo contempla un mayor gasto derivado del pago de multas, sino que también puede comprometer su habilitación para manejar.

Confirmado por la Ley de Tránsito: suspenden la licencia a los conductores que estacionan frente a escuelas, si acumulan infracciones. Composición Canva

¿En qué casos se inhabilita la licencia de conducir?

La pérdida de puntos es progresiva según cada infracción que se cometa. Sin embargo, cuando el conductor llega a cero, se activa la inhabilitación para conducir.

La primera vez que se pierden los 20 puntos s, la inhabilitación es de 60 días. Si vuelve a llegar a cero, el período aumenta a 120 días; en una tercera oportunidad alcanza los 180 días y luego continúa incrementándose.

Cabe mencionar que existen formas para recuperar los puntos perdidos. La primera es cuando pasan 2 años sin cometer infracciones y se recuperan 20 puntos. Otra de las formas en hacer un curso oficial para recuperar hasta 4 puntos.

¿Qué pasa cuando se acumulan infracciones?

El sistema de scoring busca sancionar la reiteración de conductas de riesgo. Sea ir a exceso de velocidad, no respetar un semáforo o estacionar en lugares prohibidos, cada infracción genera una determinada quita de puntos.

En caso se dejar el auto frente a la puerta de hospitales o escuelas, la normativa nacional vigente establece una quita de 2 puntos. Un conductor que ya perdió puntos por otras faltas se verá aún más comprometido.

Si luego se llega a cero puntos quedarán alcanzados por el régimen de inhabilitación.