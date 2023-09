¿Quién tiene razón cuando hay errores en la publicación de precios online?

A partir de recientes polémicas que tomaron notoriedad pública, se instaló un debate alrededor de los especialistas en Defensa del Consumidor cuando se detectan errores de precio en los sistemas de venta online de productos de determinadas empresas. Generalmente, esto suele ocurrir -con rápida viralización en redes sociales- con precios de vuelos de aerolíneas nacionales y extranjeras, pero también sucede con prendas de marca, electrodomésticos y básicamente cualquier producto que se ofrezca para comprar en línea.

El coordinador operativo de Consumidores de la Defensoría del Pueblo radicada en la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Gullelmotti, ha manifestado que siempre se puede exigir la ejecución forzada de una compra, pero que son casos que se resuelven uno a uno en la Justicia. Lo que suele determinar la resolución del conflicto es si el consumidor obró de "buena fe": es decir que la compra se hizo con la idea que podría tratarse de un valor real.

Es por esto que un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial puede sentar un importante precedente al respecto.

En ese fallo, la cadena de tiendas de electrodomésticos Fravega se vio obligada a cumplir con una venta que habían cancelado previamente, argumentando un error en el precio anunciado. La Fiscalía General intervino en el caso y respaldó la posición de los consumidores que habían realizado una compra con base en el precio publicado en la plataforma online de la tienda. El dictamen fue firmado por la titular del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores del MPF, Gabriela Boquín, de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La situación comenzó cuando la cadena de electrodomésticos, tras advertir un error en la publicación de un precio de una computadora marca HP, de las denominadas "gamer", decidió anular las transacciones y argumentó un error técnico en su sistema. Un hombre que había comprado dicha computadora por la plataforma comercial online presentó la denuncia ante la Fiscalía, alegando que la empresa estaba incumpliendo con la oferta realizada.

La Fiscalía llevó a cabo una investigación y determinó que, según la Ley de Defensa del Consumidor, la empresa estaba en la obligación de honrar la venta, dado que el consumidor había adquirido el producto basándose en el precio que había sido publicado por la propia cadena de electrodomésticos.

El fallo cita que "cuando (la oferta) es realizada a consumidores indeterminados, ya sea efectuada por cualquier medio publicitario, resulta obligatoria y plenamente vinculante para el oferente, quedando concluido el contrato desde el momento en que el consumidor transmita por cualquier medio su aceptación".

Pese a los argumentos de Fravega, el Tribunal concluyó que la cadena de electrodomésticos no pudo demostrar de manera convincente que el precio anunciado para la computadora fuera un error evidente y notoriamente bajo. La Cámara señaló que no existía una evidencia sólida de que lo que la empresa consideró un error no fuera, en realidad, un precio atractivo diseñado para facilitar la venta del producto, algo que podría ser equiparado en términos comerciales a una estrategia de descuento o una acción de marketing.

Finalmente, como resultado de la intervención de la Fiscalía, Fravega fue forzada a respetar la venta originalmente acordada, sentando así jurisprudencia en materia de compra de artículos online y sus posibles cancelaciones por parte del vendedor.