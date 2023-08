Quién es Aníbal Lotocki, el médico apuntado por la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna murió este jueves en el Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, donde estaba internada desde el pasado 13 de junio, como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud producto de una intoxicación con metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal, luego de una operación hecha por Aníbal Lotocki en 2011.

La notifica fue confirmada por su abogado Fernando Burlando y replicada en redes sociales por diferentes periodistas y colegas de la ex Gran Hermano. La Asociación Argentina de Actores la despidió "c on profunda tristeza" .

"Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor", puntualizó la asociación.

Quién es Anibal Lotocki

Lotocki es conocido como el "cirujano de los famosos", tiene 53 años y es oriundo de Misiones. En su cuenta de Instagram @drlotockianibal se presenta con el slogan "de tu inversión, hacemos tu mejor versión". Allí reúne a casi 300 mil seguidores y posee otro usuario de respaldo (@draniballotocki) donde concentra casi 400 mil personas.

En LinkedIn, el cirujano plástico no señala cuáles son los títulos que posee y lo habilitan para ejercer, pero da cuenta que tiene más de 13 años de trayectoria en su área y "más de 10 mil horas efectivas en el quirófano de cirugías estéticas" que lo avalan.

Lotocki comparte en ambas cuentas los trabajos que realiza y testimonios de pacientes. En su última publicación compartió un video la siguiente crítica: "Dicen tantas cosas, entre esas que engañamos a nuestros pacientes". En el posteo se observa a un joven dar cuenta sobre su paso por las manos del cirujano.

Aníbal Lotocki es apuntado por la muerte de Silvina Luna.

¿Cuál es la condena de Aníbal Lotocki?

El cirujano plástico fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires en febrero del 2022 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las " lesiones graves " que les provocó a cuatro de sus pacientes, Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

La Justicia dejó firme la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina en julio de 2023.

Las lesiones fueron provocadas en el cuerpo de las cuatro mujeres con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA). El uso está prohibido en ciertas zonas del cuerpo y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica .

Además, el cirujano fue procesado a principios de junio por " homicidio simple con dolo eventual " por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate, tras la resolución del juez Luis Schelegl.

La muerte de Zárate " fue probablemente causada por la pluralidad de las graves acciones que Lotocki cometió antes, durante y después de la intervención quirúrgica del paciente que tenía bajo su responsabilidad ", aseguró el fiscal Pablo Recchini al pedir la ampliación de la indagatoria al médico el pasado abril.



Silvina Luna tenía 43 años.

¿Quién fue Silvina Luna?

Silvina empezó su carrera como modelo a los 17 años y debutó como actriz en la ficción Verano del 98 . En 2001 alcanzó gran popularidad tras su paso por Gran Hermano , lo que marcó el inicio de su presencia en el ámbito del espectáculo y los medios de comunicación que se extendió hasta los últimos días. En 2005 se afilió a la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Estudió actuación con Julio Chávez, Antonella Costa, Norma Angeleri, Graciela Stefani, Gerardo Chendo y Erika Halvorsen. Se formó en actuación en neutro con Ana Carolina Valsagna y tomó clases de foniatría para actores con Mariana Garcia Guerreiro.

¿Dónde trabajó Silvina Luna?

En el teatro integró las obras Delicadamente inmoral; Más que amigos; Cirugía para dos; Vedettísima; Algunas mujeres a las que les cagué la vida; El champagne las pone mimosas; Abracadabra; Diferente; La risa en el país de las maravillas; La noche de las pistolas frías; entre otras.

Mientras que en televisión trabajó en las ficciones Los Roldán; Gladiadores de Pompeya; Amor en custodia; Ciega a cita; Un cortado... historias de café; Maltratadas; Todos contra Juan 2; El patrón de la verdad; El host 2; Las estrellas; Casados con hijos; Son de Fierro; La pelu; Poné a Francella; La Peluquería de los Mateos; Señores papis.

En cuanto al cine pasó por Loco ella, loco yo; El vagoneta en el mundo del cine y los cortos Novia Fantasma; Sincronía; y Bebé alienígena. También fue conductora de GH 2011 Medianoche; GH La Previa de la gala; Fox para todos; y Café da manhá.

Como panelista trabajó en Zapping diario; Pura química; Incorrectas; El Show del problema; y Flor de equipo. Participó del Bailando por un sueño; El hotel de los famosos; Tu cara me suena; El musical de tus sueños; y Celebrity Splash.

En sus últimos años se abocó al coach ontológico, brindó talleres de manera online de autoconocimientos y publicó el libro Simple y consciente-un viaje sanador, físico, mental y espiritual.