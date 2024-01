Desde la cárcel, Aníbal Lotocki rompió el silencio y esto dijo con sobre la muerte de Silvina Luna

Aníbal Lotocki rompió el silencio desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde octubre del 2023 en el marco de la causa judicial por la muerte de Rodolfo Zárate.

Tras meses en prisión, mientras es investigado por la muerte de Silvina Luna, el cirujano plástico brindó una entrevista exclusiva al programa "Socios del espectáculo" y aseguró que "no debería estar acá" .

La Justicia consideró que había elementos suficientes que respaldaban la posibilidad que el imputado busque escapar u obstruya la investigación , por lo que decidió ordenar una prisión preventiva.

"No esperaba este presente, no estaba en mis planes. No me parece algo justo hacer una prisión preventiva sin tener ningún tipo de condena" , explicó en una entrevista con "Socios del espectáculo".

Entrevista: ¿qué dijo Aníbal Lotocki desde la cárcel?

En el último tiempo, Aníbal Lotocki fue mirado de reojo, no solo por la muerte de Silvina Luna, sino también porque diversos pacientes manifestaron haber sufrido complicaciones a causa de sus intervenciones quirúrgicas .

A pesar de acusado en diferentes casos, el médico remarca que es inocente. "Supongo que mi situación se podrá revertir en el transcurso de los próximos meses porque si no voy a tener que esperar el juicio acá ", declaró.

No obstante consideró que, en caso de ser absuelto, " pagué un montón de tiempo de prisión siendo inocente ". En ese sentido, Lotocki remarcó que nadie podrá devolverle el tiempo perdido.

Aníbal Lotocki: ¿qué dijo sobre Silvina Luna y las demás víctimas?

En relación a Silvina Luna y los demás pacientes que notificaron haber sufrido severas consecuencias, principalmente por la sustancia metacrilato, el cirujano consideró que " no son víctimas, son denunciantes ".

"Yo siempre lo dije, yo usé un producto aprobado por la ANMAT. La verdad es que no veo que haya hecho nada grave. Me condenaron por un efecto colateral que supuestamente produce el producto ", detalló.

Ahora bien, el médico, quien enfrenta una condena por ocho años, afirmó que realizó un análisis y "el producto (que utilizaba para las operaciones estéticas) está adulterado" y "el responsable no soy yo".