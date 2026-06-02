En esta noticia Suspenden las clases el miércoles y jueves: qué alumnos quedan afectados

Miles de alumnos universitarios tendrán dos días extras de descanso a raíz de un paro que los dejará sin clases el jueves y el viernes de esta semana.

Se trata de una huelga de no docentes que se manifestarán en pedido la reapertura de paritarias, la recuperación salarial y el incremento del presupuesto destinado a las universidades.

Suspenden las clases el miércoles y jueves: qué alumnos quedan afectados

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de la Plata informaron que realizarán un cese de tareas el miércoles y jueves de esta semana.

La medida de fuerza fue impulsada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), entidad que forma parte de la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP).

Constantinis

Se trata de trabajadores que no son profesores, pero que sus tareas son claves para el funcionamiento de las entidades al realizar tareas administrativas, de mantenimiento, limpieza y apertura de edificios .

La decisión fue tomada en una reunión de representantes de 56 asociaciones adheridas a FATUN y fue comunicada mediante una resolución.

De manera unánime “se determinó seguir fortaleciendo la unidad, solidaridad y organización para llevar adelante el plan de acción que consistirá en cuatro semanas de protesta y visibilización, con paro los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio, en todas las universidades nacionales del país”.