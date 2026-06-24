En un entorno dominado por el Mundial, donde la atención del público se concentra casi por completo en el futbol, Nissan Mexicana decidió cambiar las reglas del juego. En lugar de competir por visibilidad con campañas tradicionales, la marca apostó por una estrategia distinta: aprovechar el contexto cultural para entrar de manera orgánica en la conversación.

El punto de partida fue una premisa simple, pero poderosa: en época mundialista, todos hablan de futbol y todos creen saber. A partir de esa lógica, Nissan y TERAN TBWA diseñaron una acción basada en un nombre desconocido, capaz de despertar curiosidad, generar dudas y activar conversaciones inmediatas en medios y redes sociales.

Kait Nassin: el supuesto futbolista que se volvió tendencia

Así comenzó a circular el nombre de Kait Nassin, un supuesto futbolista que rápidamente apareció en programas deportivos, noticieros y plataformas digitales. La clave de la campaña no estaba en contar una historia cerrada, sino en sostener la ambigüedad: nadie tenía información concreta, pero todos opinaban, analizaban y especulaban sobre su posible participación en el torneo.

Esa falta de certezas transformó el nombre en un disparador de búsquedas, comentarios y teorías. En apenas nueve días, el fenómeno acumuló 17.7 millones de impactos en medios, consolidándose como una tendencia nacional y demostrando el poder de una estrategia pensada para integrarse en una conversación ya existente.

Nissan aprovecha la pasión mundialista para presentar su nuevo SUV Kait. (Foto: Nissan)

Una campaña que se integró al futbol sin interrumpir

A diferencia de los formatos publicitarios tradicionales, la acción no buscó interrumpir la experiencia del usuario, sino formar parte de ella. El nombre Kait Nassin se insertó en transmisiones deportivas, debates de especialistas y redes sociales, en un momento en el que el futbol concentraba la atención masiva. La lógica fue clara: en escenarios saturados, la atención no se compra, se gana.

El momento clave llegó con la revelación final: Kait Nassin era, en realidad, Nissan Kait. El supuesto jugador había sido una construcción narrativa para instalar el nombre del nuevo SUV en la mente de las audiencias. De esta forma, la automotriz convirtió una conversación cultural en una plataforma de lanzamiento para su nuevo producto.

El rol del público en la amplificación de la campaña

Uno de los factores determinantes del éxito fue la participación activa de los usuarios. Cada persona que escuchaba el nombre, lo cuestionaba, lo buscaba o discutía sobre su origen contribuía a expandir el alcance de la acción. La presencia de figuras relevantes, como Aitana Bonmatí, también aportó credibilidad y ayudó a amplificar la narrativa en distintos canales.

Más allá del lanzamiento del Nissan Kait, el caso dejó una enseñanza para las marcas: en un entorno de saturación publicitaria, las estrategias más efectivas son aquellas que logran integrarse a lo que las audiencias ya están consumiendo. En ese sentido, Nissan no solo presentó un nuevo SUV, sino que también marcó una forma distinta de entender el marketing en contextos de alta atención.