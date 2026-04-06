Si empezaste a notar la presencia de un pájaro de pecho anaranjado y canto melódico en tu patio, se trata del zorzal colorado (Turdus rufiventris). Esta ave se convirtió en un símbolo de los espacios verdes recuperados y su canto tiene explicaciones que van mucho más allá de la simple ornitología. Aunque muchos asocian el canto de las aves con el amanecer, el zorzal es conocido por ser uno de los “madrugadores” más insistentes. Tener zorzales en tu jardín o balcón no es solo una cuestión estética; es un indicador de la salud de tu entorno inmediato: El zorzal está arraigado en el folclore rioplatense. Se dice que su visita es un presagio de buenas noticias y renovación energética. En un sentido metafórico, su canto nos invita a “despertar” y prestar atención a los detalles que perdemos en la rutina acelerada, Si querés que tu jardín sea un refugio para estos cantores, seguí estos pasos: