Ver burbujas adheridas a las paredes del vaso o subiendo desde el fondo puede parecer algo menor, pero para muchas personas es una señal de alerta. En redes sociales y prácticas energéticas se volvió común interpretar este fenómeno como un indicio de vibraciones negativas, presencia de malas energías o desequilibrios en el ambiente. Sin embargo, detrás de esta escena cotidiana también hay una explicación científica clara. Desde el plano energético, se cree que el agua actúa como un “sensor” del entorno. Según esta mirada, cuando aparecen burbujas sin motivo aparente, el líquido estaría reaccionando a: Algunas corrientes sostienen que esas burbujas representarían bloqueos o vibraciones bajas, y recomiendan no beber esa agua, sino descartarla y renovar el vaso. Incluso hay quienes sugieren limpiar el espacio con sahumerios, abrir ventanas o colocar sal gruesa para “armonizar” el ambiente. Aunque no existe evidencia científica que respalde esta interpretación, es una creencia muy extendida dentro del mundo espiritual y del Feng Shui. Desde la física y la química, el fenómeno es mucho más simple. El agua contiene gases disueltos, principalmente oxígeno y dióxido de carbono. Cuando la servís en un vaso, esos gases buscan salir, especialmente si: Las burbujas se forman porque los gases se adhieren a pequeñas irregularidades del vidrio y luego ascienden. También puede ocurrir si el vaso conserva restos microscópicos de detergente o si el agua es dura (con alto contenido mineral). En estos casos, el fenómeno es totalmente normal y no implica ningún riesgo para la salud. Desde lo práctico, no hay contraindicaciones médicas por beber agua con burbujas. Sin embargo, si aparecen acompañadas de: En esos casos, sí conviene descartarla, ya que podría tratarse de contaminación o residuos químicos. En el plano energético, quienes siguen estas creencias prefieren evitar consumir esa agua por considerarla “alterada vibracionalmente”.