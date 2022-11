Qatar 2022: Reuters muestra la fiebre mundialista de los hinchas argentinos a pesar de la "economía débil" y la inflación de tres dígitos

La agencia de noticias británica Reuters mostró la fiebre mundialista de los hinchas argentinos que viajan a Qatar para alentar a la Selección a pesar enfrentar un escenario de economía débil, inflación estimada del 100% y controles de divisas que elevan los costos de los viajes internacionales.

En el artículo "Argentine soccer fans deplete savings for World Cup" (Los hinchas argentinos agotan sus ahorros para el Mundial), la autora Julia Sun, sumó otro de los factores que traccionaron la demanda: la posibilidad de que sea la última cita de Lionel Messi en el conjunto nacional.

"La Copa del Mundo 2022 en Qatar este mes puede ser la última oportunidad de la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi por el máximo trofeo del deporte. Y sus fanáticos están poniendo todo en juego para animarlo en persona" , inicia el texto.

Para Reuters, el fanatismo de parte del contingente que viajó al país árabe "sigue siendo una prioridad", a pesar de las barreras económicas que acrecientan los costos.

"Tal es la pasión de Argentina por el fútbol, que la Copa del Mundo sigue siendo una prioridad para algunos, a pesar de una economía lenta, una dolorosa inflación que se estima llegará al 100% este año y controles de divisas que elevan los costos de los viajes internacionales", acentúa el artículo.

Desde el 13 de octubre pasado, rige el nuevo "dólar Qatar", régimen que toma como base el precio de venta de la divisa norteamericana en el Banco Nación junto a un 30% del impuesto PAIS , un 45% a cuenta de Ganancias y un 25% a cuenta de Bienes Personales.

"Una noche me senté y decidí ir al Mundial porque me encanta la selección. Los sigo a todas partes en Argentina. Es mi primer Mundial y se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me decidí... Sé que cuando vuelva tendré los mejores recuerdos de mi vida, pero puede ser que esté alquilando toda la vida, pero no importa, tenemos que ir a apoyar al equipo" , confesó Jonatan Luna, uno de los simpatizantes entrevistados por la agencia británica.

