Existe un lugar que se encuentra muy alejado de cualquier porción de tierra firme. Tanto es así que la Estación Espacial Internacional orbita el planeta a 416 km aproximadamente de ese punto, mientras que la costa más cercana está a más de 2.700 km.

Se trata del “Punto Nemo”, también denominado como “el polo oceánico de inaccesibilidad” está, literalmente, en el medio de la nada.

¿Dónde queda el Punto Nemo?

El Punto Nemo se encuentra en medio del océano Pacífico y es conocido por ser el lugar más alejado de tierra firme en nuestro planeta. Las costas más cercanas a este punto son:

Isla de Ducie , que forma parte del archipiélago de las Pitcairn y pertenece al Reino Unido, ubicada al norte del Punto Nemo.

, que forma parte del archipiélago de las Pitcairn y pertenece al Reino Unido, ubicada al norte del Punto Nemo. Motu Nui , una isla cercana a la Isla de Pascua, que pertenece a Chile, se encuentra al noreste del Punto Nemo

, una isla cercana a la Isla de Pascua, que pertenece a Chile, se encuentra al noreste del Punto Nemo Isla Maher, ubicada en la región de la Antártida. Esta se encuentra al sur del Punto Nemo.

¿Cómo llegar al Punto Nemo con Google Maps?

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, haz clic sobre el siguiente enlace.

Se abrirá la aplicación y la chincheta marcará automáticamente el lugar exacto del Punto Nemo .

. En la descripción indican lo siguiente: " Todo el mundo tiene un lugar al que ir para escapar de todo. Pero, ¿Qué pasaría si realmente quisieras alejarte de todo y por lejos? “.

“. Realiza el gesto pellizcar como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara .

. Así podrás observar lo lejano que se encuentra este sitio de los países sudamericanos y Nueva Zelanda.

Presiona el ícono del rombo que se ubica encima de la brújula.

Escoge el tipo de mapa, te recomendamos el “Satélite” para que tengas una vista más real del Punto Nemo.

Este sitio actualmente se utiliza como “cementerio de objetos espaciales”.

¿Quién descubrió el Punto Nemo?

En 1992, el ingeniero topógrafo croata-canadiense, Hrvoje Lukatela, descubrió el lugar más remoto del planeta. Este punto, ubicado en el océano Pacífico Sur, está a más de 2.600 kilómetros de la tierra firme más cercana .

Lukatela calculó la ubicación del Punto Nemo usando una simulación por computadora. El punto se encuentra en el polo marítimo de inaccesibilidad, que es el punto más alejado de cualquier masa de tierra en el océano .

En un gesto de homenaje a la literatura, el explorador bautizó el punto como “Punto Nemo”, en referencia a Capitán Nemo, personaje principal de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino del escritor francés Julio Verne.