Aunque pueda parecer un truco casero poco habitual, envolver las llaves del auto y la billetera en papel aluminio es una recomendación que suele mencionarse como una forma de reducir la exposición de determinados dispositivos a la lectura de señales inalámbricas.

El motivo no está relacionado con creencias populares, sino con el funcionamiento de algunas llaves inteligentes y de las tarjetas con tecnología sin contacto (RFID o NFC). En ambos casos, el aluminio puede actuar como una barrera física que dificulta la transmisión de determinadas señales electromagnéticas.

Por ese motivo, algunas personas utilizan este método como una medida adicional de precaución para proteger sus pertenencias, especialmente cuando transportan llaves con acceso inteligente o tarjetas bancarias contactless.

Por qué recomiendan envolver las llaves del auto en papel aluminio

El papel aluminio es un material conductor que, al envolver un objeto por completo, forma lo que se conoce como una jaula de Faraday.

Este fenómeno físico impide que las ondas electromagnéticas entren o salgan del espacio cubierto. Por eso, cuando alguien envuelve la billetera o las llaves del auto en papel aluminio, en realidad está bloqueando las señales de radiofrecuencia que emiten ciertos dispositivos.

Muchas billeteras modernas guardan tarjetas de crédito, débito o transporte con tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), la misma que permite pagar solo acercando la tarjeta a un lector.

Esa comodidad también implica un riesgo: con un lector portátil, alguien podría leer los datos de la tarjeta a distancia sin que la víctima lo note. Envolver la billetera en papel aluminio corta esa comunicación y evita la lectura no autorizada.

Imagen creada con ChatGPT

Qué pasa con las llaves del auto

Las llaves inteligentes de los autos funcionan de manera similar. Muchos vehículos modernos permiten abrir las puertas y encender el motor sin insertar la llave, simplemente porque esta emite una señal que el auto detecta a corta distancia. Existe una técnica de robo conocida como ataque de relé, en la que dos personas usan dispositivos para captar la señal de la llave —incluso estando dentro de una casa— y retransmitirla hasta el auto estacionado en la calle, logrando abrirlo y arrancarlo sin tener la llave en la mano.

Al guardar la llave envuelta en papel aluminio, o dentro de una caja metálica, se bloquea esa señal y se dificulta este tipo de robo.

Por este motivo, varios especialistas en seguridad vehicular recomiendan esta práctica como una alternativa simple y económica frente a otras soluciones, como las bolsas especiales llamadas fundas Faraday, que cumplen la misma función pero están diseñadas específicamente para este uso.

Aunque el papel aluminio no es una solución definitiva ni reemplaza otras medidas de seguridad, sí actúa como una barrera adicional. Su efectividad depende de que el objeto quede completamente cubierto, sin espacios abiertos por donde puedan filtrarse las señales.