Un grupo de científicos llevó a cabo un hallazgo histórico en la Antártida que podría facilitar el acceso al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones menos exploradas del planeta, destacándose por su singular anatomía. Durante una expedición en el continente más frío de la Tierra, los especialistas anunciaron el descubrimiento que sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de animales desconocidos para la biología, según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en abril de este año. El profesor de la Universidad James Cook y líder del estudio, Jan Strugnell, destacó la relevancia del hallazgo: “Hemos recolectado una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas para la ciencia”. El grupo de especialistas encontró diversas criaturas, en particular algunas especies curiosas que nunca antes se habían documentado y son las siguientes: “El equipo está muy emocionado por tener a la pequeña criatura, observarla y cuidarla, para que revele todos los secretos que han permanecido ocultos hasta ahora”, comentó la especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, Laura Herraiz Borreguero, acerca de una “mariposa de mar”. Los científicos no esperaban hallar estos ejemplares, ya que realizaban un viaje de 60 días en el buque rompehielos RSV Nuyina, que tenía previsto concluir a mitad de año. Los investigadores buscaban analizar los efectos del aumento de la temperatura en el océano Antártico y evaluar la situación en la superficie del glaciar Denman, que ha retrocedido aproximadamente 5 km entre 1996 y 2018, además de ser el que más rápido sufre el deshielo. “Para entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano”, narraron los autores del informe. Los descubrimientos abarcaron dos organismos conocidos y uno sin denominación científica, lo que constituye un progreso significativo en el ámbito de la biología marina: