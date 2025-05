Propiedad de lujo: así es la casa donde vivió León XIV durante su infancia en Chicago

Confirmaron que subastarán la casa en la que vivía el papa León XIV durante su infancia en Chicago. Tras su asunción como sumo sacerdote, la vivienda paso a cobrar un mayor interés y será ofertada como propiedad de lujo.

La casa se encuentra ubicada en Dolton, Illinois, a unos 32 kilómetros del centro de la ciudad y cuenta con tres habitaciones. La residencia fue remodelada por un inversor inmobiliario que la posicionó en el mercado.

¿A cuánto subastarán la casa del papa León XIV?



La vivienda ubicada en Chicago se ofreció en enero a un valor de U$S 219.000, como una propiedad de residencia convencional. Incluso, tras no recibir ofertas, redujeron su valor a U$S 199.000.

Luego de que se confirmará que Robert Francis Prevost asumiría como el sucesor del papa Francisco en el Vaticano, la situación cambió. " Cuando fue elegido, se convirtió en algo más, en mucho más que una simple casa ", explicó Misha Haghani, CEO de Paramount Reality.

Papa León XIV.

La firma que llevará adelante la subasta confirmó que el valor inicial de la casa pasará a U$S 250.000, dado que allí residió el Papa durante gran parte de su infancia. Dolton es un barrio obrero con una fuerte presencia de comunidad católica.

Vale destacar que la vivienda fue comprada en 2024 a un valor de U$S 66.000 y fue remodelada hasta ponerse a la venta. Sin embargo, después de la elección del papa León XIV, el vendedor recibió ocho ofertas en una cuestión de horas.

Por tales motivos, la CEO indicó que al tratarse de una propiedad única y no entrar en los parámetros del mercado, la mejor forma de venderla era a través de una subasta de lujo.

¿Cómo era la casa del papa León XIV?



La casa está situada en East 141st Place, en Dolton. Sus padres la compraron en 1949, seis años antes de su nacimiento y consta de tres habitaciones, con ladrillos a la vista y un poco más de 100 metros cuadrados.

Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Dolton vivió una notoria expansión y recibió a muchas de las familias que llegaban desde Chicago.