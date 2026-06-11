Una disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) puso bajo la lupa a una serie de productos cosméticos que se comercializaban en distintos puntos del país. Entre ellos aparece un popular gloss labial que era especialmente buscado por niños y adolescentes.

La medida implica la prohibición de venta, distribución y uso de varios artículos cosméticos hasta nuevo aviso. El organismo advirtió que los productos involucrados presentan irregularidades que impiden garantizar su seguridad para los consumidores argentinos.

ANMAT prohibió un famoso gloss labial y otros cosméticos infantiles en Argentina

A través de la disposición 3524/2026, ANMAT ordenó la prohibición del uso, comercialización y distribución de varios cosméticos infantiles que no cuentan con la inscripción correspondiente ante el organismo.

Entre los productos alcanzados por la medida se encuentra el “Labial lip gloss UNICORN” de la marca RIMOCOO, uno de los artículos que había ganado popularidad en distintos comercios y canales de venta online.

ANMAT

La disposición también alcanza a otros productos cosméticos comercializados en el país:

Mascarilla facial MOUSE (MILLION PAULINE).

Pack Toallas húmedas mini CAPYBARA (MBMP).

Rubor blusher love (RIMOCOO).

Labial lip balm LABUBU (MEIKE GLAMOUR).

Set de labiales STRAWBERRY SWEET (DRAGON RANEE).

Por qué ANMAT retiró estos cosméticos y pidió extremar los recaudos

La decisión se originó luego de tareas de fiscalización y control de mercado realizadas por ANMAT, que detectó que ninguno de los productos contaba con los registros exigidos por la normativa vigente.

Además, el organismo informó que no pudo verificarse el ingreso de estos artículos mediante los mecanismos legales de importación y control previstos para productos cosméticos.

Debido a esta situación, las autoridades consideran que se trata de cosméticos ilegítimos y remarcan que no es posible garantizar su origen, composición ni las condiciones bajo las cuales fueron elaborados.

Qué riesgos advirtió ANMAT sobre estos productos cosméticos prohibidos

Según explicó el organismo, al no contar con la documentación y los controles correspondientes, no puede asegurarse que los productos hayan sido fabricados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Tampoco existe garantía de que los ingredientes utilizados estén autorizados por la legislación argentina para su uso en cosméticos destinados al público.

Por ese motivo, ANMAT recomendó a los consumidores extremar los recaudos y evitar la compra o utilización de los siguientes productos hasta que se encuentren debidamente regularizados:

Labial lip gloss UNICORN.

Labial lip balm long-lasting waterproof LABUBU.

Rubor blusher love.

Mascarilla facial MOUSE.

Pack Toallas húmedas mini CAPYBARA.

Set de labiales color changing lipstick STRAWBERRY SWEET.

La medida busca proteger la salud de la población y garantizar que los productos cosméticos comercializados en Argentina cumplan con los estándares de seguridad, calidad y eficacia exigidos por la normativa vigente.