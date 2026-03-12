Según un reciente comunicado de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó que seguirá siendo delito facilitar el consumo de alcohol, narcóticos o sustancias tóxicas a personas menores de edad, incluso cuando se trate de padres, tutores o adultos responsables. La decisión mantiene vigente una parte clave del Código Penal del Estado de México. El pronunciamiento de la Suprema Corte dado a conocer por una de sus ministras, se dio tras analizar el amparo en revisión 4775/2025, donde el máximo tribunal rechazó invalidar la norma que castiga estas conductas. Con ello, la Suprema Corte reafirmó que cualquier persona que propicie o permita el consumo de estas sustancias a menores puede enfrentar consecuencias penales. En el comunicado difundido por la ministra Lenia Batres Guadarrama, se explicó que el Pleno decidió mantener vigente la porción del artículo 204 del Código Penal mexiquense que sanciona este tipo de conductas. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo la validez de una porción del artículo 204 del Código Penal del Estado de México que tipifica la conducta de facilitar el consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas a personas menores de edad”, señala el comunicado. Asimismo, la ministra Batres Guadarrama precisó que el tribunal desechó el proyecto que buscaba invalidar el término “facilite”, al considerar que es claro y comprensible para la población. La decisión de la máxima autoridad en materia judicial implica que no solo vender o entregar directamente alcohol o drogas a menores puede ser castigado. También puede considerarse delito cualquier conducta que propicie o haga posible que un menor consuma estas sustancias. Por ejemplo, si un adulto permite que un adolescente beba alcohol dentro de su casa, le ofrece una bebida “solo para probar” o le facilita drogas para experimentar, la conducta podría encuadrarse dentro del delito. Según explicó el comunicado, “facilitar significa hacer posible o propiciar que algo ocurra; eso es perfectamente entendible por cualquier persona”, por lo que la ley permite identificar claramente lo que está prohibido.