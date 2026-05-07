Un grupo de astrónomos identificó una estrella extremadamente antigua que parece haber sido expulsada violentamente desde el centro de la Vía Láctea y que ahora viaja a una velocidad tan alta que podría abandonar por completo la galaxia en el futuro. El objeto, conocido como DESI-HVS1, se mueve a unos 523 kilómetros por segundo y desconcierta a los expertos por una combinación poco habitual: además de su velocidad extrema, tendría características propias de una de las estrellas más antiguas jamás detectadas en este tipo de fenómenos. La mayoría de las estrellas permanecen orbitando el centro galáctico durante miles de millones de años siguiendo trayectorias relativamente estables. Sin embargo, algunas excepciones logran alcanzar velocidades tan elevadas que pueden liberarse de la gravedad de la galaxia. Los investigadores creen que, si las estimaciones son correctas, la estrella podría terminar escapando hacia el espacio intergaláctico dentro de unos 200 millones de años, alejándose definitivamente de la galaxia donde nació. Las llamadas “estrellas hiperveloces” ya eran conocidas por la astronomía, pero esta llamó la atención por un motivo particular: parece ser extremadamente antigua. DESI-HVS1 posee una masa menor a la del Sol y presenta una metalicidad muy baja, un indicador que en astronomía suele asociarse a estrellas formadas en las primeras etapas del universo. Eso significa que podría tratarse de una auténtica reliquia cósmica. Según los especialistas, este tipo de estrellas contienen muy pocos elementos pesados porque nacieron cuando el universo todavía estaba compuesto casi exclusivamente por hidrógeno y helio tras el Big Bang. Al reconstruir su recorrido, los científicos encontraron indicios de que la estrella habría sido expulsada desde el núcleo de la Vía Láctea, donde se encuentra Sagitario A*, el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia. Esa región es considerada una de las zonas más violentas del universo cercano debido a las intensas interacciones gravitacionales que ocurren allí. Los expertos creen que fenómenos extremos vinculados a sistemas binarios y agujeros negros podrían actuar como una gigantesca “honda gravitacional”, capaz de lanzar estrellas enteras hacia el exterior galáctico a velocidades enormes. El hallazgo también obliga a replantear la imagen tradicional de la galaxia como una estructura estable y ordenada. Las estrellas hiperveloces muestran que el centro galáctico puede expulsar objetos violentamente hacia el vacío intergaláctico, funcionando en ciertos casos como una especie de catapulta gravitacional. Si futuros estudios confirman la investigación, DESI-HVS1 podría convertirse en uno de los ejemplos más claros jamás registrados de una estrella antigua de baja masa escapando de la galaxia. Aunque el fenómeno genera enorme interés científico, los investigadores aclaran que no existe ningún riesgo para la Tierra. La estrella se encuentra a miles de años luz de distancia y su trayectoria no afecta al Sistema Solar. El interés del descubrimiento está en lo que puede revelar sobre: