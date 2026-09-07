En 1898, cuando el Titanic todavía ni siquiera había sido diseñado, el escritor estadounidense Morgan Robertson publicó una novela que describía el naufragio de un gigantesco transatlántico tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte.

Catorce años después, una tragedia prácticamente idéntica convertiría aquella historia de ficción en una de las coincidencias literarias más sorprendentes de la historia.

El libro se tituló “Futility, or the Wreck of the Titan” y contaba la historia del Titan, un enorme barco considerado prácticamente insumergible que emprendía un viaje por el Océano Atlántico. Durante la travesía, la embarcación chocaba contra un iceberg y terminaba hundiéndose, con una enorme cantidad de víctimas.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre la ficción y lo que ocurrió realmente con el Titanic, por lo que los especialistas suelen tratar el caso como una extraordinaria coincidencia y no como una verdadera predicción sobrenatural.

La novela de 1898 que imaginó un barco gigante llamado Titan

Morgan Robertson había trabajado en el mar antes de dedicarse a la escritura, un dato que ayuda a explicar su conocimiento sobre barcos y navegación. En Futility, imaginó al Titan como una embarcación gigantesca, lujosa y técnicamente avanzada, presentada como una de las mayores obras de ingeniería de su época.

El barco navegaba por el Atlántico Norte y contaba con una cantidad de botes salvavidas insuficiente para evacuar a todos sus pasajeros. En la trama, el transatlántico termina chocando contra un iceberg y se hunde durante el viaje. El desastre deja a miles de personas en peligro y constituye el eje central de la novela.

La novela de Morgan Robertson, publicada en 1898, describió un transatlántico llamado Titan que se hundía tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte. Inteligencia Artificial de Grok

Las coincidencias entre el Titan y el Titanic

Las similitudes con el desastre ocurrido en abril de 1912 son llamativas. Tanto el Titan ficticio como el Titanic eran enormes transatlánticos vinculados con la idea de ser prácticamente insumergibles.

Ambos navegaban por el Atlántico Norte, tenían una velocidad elevada para su época y disponían de una cantidad de botes salvavidas que no alcanzaba para todos los pasajeros.

La coincidencia más impactante aparece en el desenlace: en ambos casos, un enorme transatlántico choca contra un iceberg y se hunde en el Atlántico Norte durante un viaje de abril.

En la novela, además, el Titan llevaba cerca de 3.000 personas y la mayoría muere en el naufragio.

También existe una similitud en las dimensiones y prestaciones. El Titan tenía una longitud de unos 800 pies, mientras que el Titanic medía 882,5 pies. El barco ficticio alcanzaba unos 25 nudos, frente a una velocidad máxima cercana a los 23 nudos para el Titanic.

¿Morgan Robertson realmente predijo el hundimiento del Titanic?

Aunque la coincidencia resulta sorprendente, no hay evidencia de que haya predicho el futuro. De hecho, su experiencia como hombre de mar y el contexto de finales del siglo XIX ofrecen una explicación más terrenal: los grandes transatlánticos, las velocidades cada vez mayores y los riesgos de navegar por el Atlántico Norte ya formaban parte de las preocupaciones de la época.

Además, las diferencias entre ambas historias son importantes. El Titan es una obra de ficción con una trama y personajes completamente distintos, mientras que el Titanic real se hundió después de chocar con un iceberg el 15 de abril de 1912.

La novela fue publicada originalmente en 1898, pero después del desastre de 1912 fue reeditada con cambios y pasó a conocerse como The Wreck of the Titan, lo que también contribuyó a reforzar la asociación entre ambas historias.