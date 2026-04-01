En Argentina, la Semana Santa no está completa sin la clásica rosca en el centro de la mesa el domingo de Pascua. El problema es que muchas veces la receta tradicional termina en una masa seca que al día siguiente ya no cuenta con Esta versión busca romper con eso sin alterar el sabor casero que tanto nos gusta: una alternativa que prioriza la humedad de la miga y, sobre todo, elimina el esfuerzo de amasar. El secreto está en combinar una masa con más grasa y humedad, junto con un pequeño toque de yogur y miel, y terminar la preparación con un almíbar ligero que mantenga la rosca tierna por más tiempo. Para preparar esta rosca, vas a necesitar: Mezclar la leche tibia con la levadura y una cucharada de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que haga espuma. En un bowl grande, combinar los huevos, el azúcar, el aceite o manteca, el yogur, la miel, la vainilla y la ralladura. Incorporar la levadura activada y luego la harina con la sal. Mezclar con cuchara o espátula hasta integrar. La masa quedará pegajosa, pero no se debe amasar. Tapar la masa y dejar reposar una hora o hasta que duplique su volumen. Colocar la masa en un molde tipo savarín enmantecado. La textura húmeda permite que se acomode sola. Dejar reposar otros 30-40 minutos. Cocinar a 170–180 °C durante 30-35 minutos. No sobrecocinar para mantener la humedad. Apenas sale del horno, pinchar la rosca suavemente y pincelar con el almíbar tibio. Esto hidrata la miga y le da brillo. Esta versión de la rosca de Pascua te garantiza un resultado húmedo sin necesidad de técnicas complicadas ni amasados prolongados. Ideal para disfrutar en familia o como propuesta para sorprender en la mesa de Pascua.