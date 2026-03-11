Desde la publicación del calendario laboral en el Boletín Oficial del Estado (BOE), muchos ciudadanos españoles han tenido la misma duda: cómo quedará el puente de 4 días de Semana Santa y cuáles serían las comunidades que podrán disfrutar de este descanso. La clave para determinar esto se encuentra en el Jueves Santo, un día que no se celebra de manera uniforme en toda España. Cada comunidad puede adoptar o mover el primer feriado del puente según su calendario y, mientras algunas lo mantienen por tradición, otras optan por desplazar el festivo al Lunes de Pascua. En 2026, las fechas de estas festividades caen de una forma similar a la de otros años, de modo que en cierta manera obligan a las autonomías a decidir qué festivo sustituible prefieren incorporar. Este tipo de ajuste siempre genera debate para la configuración del puente y el resultado suele ser un mapa desigual en cuanto a fechas, pero no en cuanto a descanso. Para clarificar, todas las autonomías sumarán un puente de 4 días en torno a la Semana Santa, aunque en dos fórmulas diferentes: el puente clásico previo a Pascua o el descanso trasladado al lunes siguiente. Para 2026, el calendario oficial publicado en el BOE ya ha despejado cualquier duda. El Gobierno confirmó que tendrán puente largo las autonomías que han declarado festivo autonómico el 2 de abril (Jueves Santo). En todas ellas, el descanso abacará del jueves 2 al domingo 6 de abril. Estas comunidades son: La mayoría de las comunidades en España tendrán de nuevo un puente largo con el Jueves y Viernes Santo, sumado al fin de semana. Sin embargo, las restantes disfrutarán de estos cuatro días y también se sumará el Lunes de Pascua al recuento final de feriados. Se trata de: De este modo estas cinco comunidades son sin duda las más beneficiadas ya que en su caso tendrán un puente de 5 días entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua.