Los trucos caseros para limpieza y aromatización del hogar siguen ganando terreno y una mezcla simple empezó a llamar la atención por sus múltiples usos, romero con azúcar. Aunque parece una combinación extraña, muchas personas comenzaron a utilizarla como alternativa natural para eliminar malos olores y perfumar distintos ambientes de la casa sin recurrir a productos industriales. El secreto está en cómo actúan ambos ingredientes juntos. Mientras el romero aporta un aroma herbal intenso y fresco, el azúcar ayuda a absorber humedad y olores persistentes. Uno de los usos más comunes de esta preparación es como aromatizante casero. La mezcla puede colocarse en pequeños recipientes o bolsitas dentro de: De esta manera, ayuda a mantener un aroma agradable durante varios días. También suele utilizarse para reducir olores fuertes en la heladera o incluso en el tacho de basura, especialmente durante épocas de calor. La preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes: Algunas personas agregan unas gotas de limón o vinagre para potenciar el efecto aromático. Luego, la mezcla se coloca en un recipiente abierto o en bolsas de tela pequeñas para distribuir en distintos sectores de la casa. Además de perfumar ambientes, esta combinación también comenzó a utilizarse como exfoliante casero. El azúcar funciona como un agente exfoliante suave, mientras que el romero aporta aroma y sensación refrescante sobre la piel. El romero es una de las plantas aromáticas más populares tanto en cocina como en preparaciones naturales. Contiene aceites esenciales y compuestos aromáticos que le dan su perfume característico y explican por qué suele utilizarse en ambientadores, infusiones y productos de limpieza caseros. La popularidad de este truco está relacionada con la búsqueda de opciones económicas y naturales para limpiar y aromatizar espacios. Con ingredientes fáciles de conseguir y sin necesidad de productos químicos, la mezcla de romero y azúcar se convirtió en uno de los métodos caseros más compartidos de las últimas semanas.