La Ciudad de Buenos Aires aplica un sistema de puntos para evaluar de manera permanente a quienes tienen una licencia de conducir. Cada conductor comienza con 20 puntos y puede perderlos si comete determinadas infracciones de tránsito.

Entre las faltas que generan descuento se encuentra obstruir un lugar reservado para vehículos con personas con discapacidad o una rampa para personas con discapacidad.

Esta situación implica una quita de 4 puntos y permite recuperar parcialmente el puntaje bajo determinadas condiciones.

El sistema establece que la acumulación de infracciones puede llevar a un conductor a quedarse sin puntos. Cuando se alcanzan los 0 puntos, se inicia un trámite de inhabilitación de la licencia de conducir, que puede extenderse desde 60 días hasta 5 años según la cantidad de veces que se haya llegado a ese límite.

Estacionar en un lugar reservado para personas con discapacidad: cuántos puntos se pierden

La normativa contempla una sanción de 4 puntos para quienes obstruyan un espacio reservado para vehículos de personas con discapacidad o una rampa destinada a facilitar su circulación.

La infracción no significa, por sí sola, la suspensión automática de la licencia de conducir. Sin embargo, el descuento se suma con el resto de las infracciones que tenga el conductor y puede contribuir a alcanzar el límite de 0 puntos.

En estos casos, la persona puede acceder a un mecanismo de reasignación parcial del puntaje si la infracción admite pago voluntario y cumple con los requisitos establecidos por el sistema.

Licencia de conducir: cuántos puntos se pierden por estacionar en un lugar reservado para personas con discapacidad en CABA. ChatGPT

Qué pasa cuando un conductor llega a 0 puntos

El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores de la Ciudad de Buenos Aires otorga inicialmente 20 puntos a cada persona que obtiene una licencia de conducir. El puntaje disminuye de acuerdo con las infracciones cometidas.

Cuando un conductor llega a 0 puntos, se inicia un trámite de inhabilitación. Antes de que la sanción quede efectiva, se establece un plazo de 20 días para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas y resolver el legajo correspondiente .

La duración de la inhabilitación depende de cuántas veces el conductor haya llegado previamente a 0 puntos: 60 días la primera vez, 180 días la segunda, 2 años la tercera y 5 años a partir de la cuarta vez.

Cómo consultar cuántos puntos tienes en la licencia de conducir

Puedes consultar cuántos puntos tienes en la licencia de conducir haciendo clic aquí o llamando al 147. El trámite es 100% gratuito y no requiere intermediarios.