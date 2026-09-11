Usar el celular mientras se conduce puede generar una sanción y, en determinadas circunstancias, afectar directamente la cantidad de puntos disponibles en la licencia de conducir.

En la Ciudad de Buenos Aires funciona el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), que asigna 20 puntos iniciales y contempla descuentos ante determinadas infracciones de tránsito.

La situación puede agravarse cuando el conductor acumula otras sanciones y alcanza el límite de puntos establecido por el sistema, ya que puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

¿Cuántos puntos se pierden por usar WhatsApp mientras se maneja?

El uso del celular durante la conducción está contemplado dentro de las infracciones que pueden generar descuento de puntos.

Según el cuadro del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, conducir utilizando celular, auriculares o reproductor de video implica una quita de puntos.

La sanción también alcanza a quienes utilizan el teléfono para enviar o redactar mensajes mientras están al volante.

Infracción Puntos que descuenta Puntos que recupera Conductor redactando / enviando mensajes de texto 5 3 Conducir utilizando celular, auriculares y/o reproductor de video. 5 3

Por eso, responder un mensaje de WhatsApp, escribir una respuesta o manipular el teléfono mientras el vehículo está en circulación no es una conducta permitida y puede derivar en una infracción con descuento de puntos.

Usar WhatsApp mientras manejás: cuántos puntos podés perder de la licencia de conducir ChatGPT

¿Qué pasa si pierdo puntos por usar el celular y acumulo otras infracciones de tránsito?

El sistema comienza con 20 puntos para los conductores que cuentan con una licencia de conducir. Los puntos pueden disminuir cuando se cometen determinadas infracciones o contravenciones.

No todas las faltas generan descuentos y tampoco todas las infracciones que quitan puntos tienen las mismas posibilidades de recuperación. Algunas permiten recuperar parte del puntaje mediante los mecanismos establecidos, mientras que otras no permiten reasignar los puntos descontados.

Por este motivo, una infracción por utilizar el celular puede adquirir mayor importancia cuando el conductor ya registra otros descuentos y se encuentra cerca de llegar a cero.

¿Qué sucede si llego a cero puntos en la licencia de conducir?

Llegar a cero puntos activa un trámite de inhabilitación de la licencia de conducir. La suspensión no se aplica automáticamente en ese mismo momento: se abre un plazo de 20 días para que el conductor se presente ante el Controlador Administrativo de Faltas y resuelva el legajo correspondiente.

Una vez finalizada esa instancia, la autoridad determina si corresponde hacer efectiva la inhabilitación.

La duración de la sanción depende de cuántas veces el conductor haya llegado anteriormente a cero puntos. La primera vez puede implicar 60 días de inhabilitación, mientras que las reincidencias generan períodos progresivamente más extensos.

¿Cuánto tiempo pueden suspenderme la licencia de conducir por perder todos los puntos?

Como se mencionó, la duración de la inhabilitación aumenta según la cantidad de veces que el conductor haya agotado los 20 puntos iniciales.

La primera vez que llega a cero puntos, la inhabilitación es de 60 días. La segunda vez asciende a 180 días y la tercera vez puede alcanzar los 2 años.

A partir de la cuarta vez y en las oportunidades sucesivas, la inhabilitación puede extenderse durante 5 años.

¿Cómo consultar cuantos puntos tengo en la licencia de conducir?

Para consultar qué cantidad de puntos tenes en la licencia de conducir, debes hacer clic aquí. Una vez dentro del sistema, podrán realizar la consulta ingresando el número de documento o los datos de la patente.