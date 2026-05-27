Con la llegada de los días más fríos del año surge la necesidad de mantener los hogares cálidos , por lo que muchas personas buscan alternativas para conservar el calor dentro de la casa sin gastar de más en electricidad o gas.

En ese contexto, existen estrategias prácticas y económicas para enfrentar el frío que no requieren instalaciones costosas ni reformas en el hogar. Entre estos métodos, hay uno ganó popularidad por ser efectivo y simple: poner una toalla debajo de la puerta.

Si bien a simple vista luce como un gesto menor, esta práctica resulta útil para ayudar a bloquear las corrientes de aire frío que ingresan por las rendijas inferiores de las puertas. De esta forma, evita que la temperatura del ambiente baje rápidamente.

Por qué recomiendan poner una toalla debajo de la puerta

Una de las ventajas de este truco es que actúa como barrera térmica improvisada. Esto se debe a un motivo simple: el espacio que queda entre el piso y la puerta se transformó en uno de los principales puntos de escape de calor de una vivienda.

Concretamente, esta pequeña abertura es lo que permite el ingreso del aire frío del exterior, lo que genera que el aire caliente acumulado dentro de la casa salga de manera gradual.

Por qué recomiendan poner una toalla debajo de la puerta y para qué sirve (Fuente: Shutterstock)

Como resultado, ese hueco mínimo genera un intercambio constante entre el aire frío y el caliente y termina bajando la temperatura interior, lo que obliga a usar más tiempo la calefacción.

Por ese motivo, especialistas suelen recomendar que se coloque una toalla enrollada en la base de la puerta para evitar estas filtraciones. Con este truco, se reduce la circulación del aire desde el exterior y conserva mejor el calor acumulado.

En qué situaciones sirve aplicar este truco

Es una solución práctica y que no requiere de compras adicionales, con lo que cualquiera puede implementarlo en pocos segundos. Esta alternativa sirve especialmente durante la noche o en los momentos de mayor frío, para luego retirarla cuando ya no sea necesaria.

En ese sentido, resulta útil durante el invierno, aunque se puede aplicar también en otros casos. Funciona para los días de viento fuerte, donde las corrientes de aire suelen intensificarse. También es recomendable en viviendas antiguas, donde las aberturas suelen tener más desgaste y menor aislamiento térmico.

Cómo colocar correctamente la toalla para que funcione mejor

Para que el método sea efectivo, existen algunas formas de aprovecharlo mejor.

La más utilizada consiste en enrollar una toalla gruesa hasta formar un cilindro compacto. A continuación, se coloca pegada a la base de la puerta para cubrir completamente el espacio por donde ingresa el aire. Si las puertas son más anchas, se sugiere utilizar dos toallas pequeñas o una manta larga doblada varias veces.

También se recomienda que el material sea relativamente pesado para evitar que el viento la mueva fácilmente. Es clave que no queden espacios libres en extremos. Si el aire sigue ingresando por algún costado, la barrera pierde efectividad.