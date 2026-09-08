Poner una manguera en el techo de la casa

Cada vez más hogares de de diferentes barrios bonaerenses y del interior aplican un truco casero para frenar el calor que entra por los techos: se trata de colocar rollos o espirales de manguera negra de plástico extendidos directamente sobre las chapas o los losas.

Esta técnica, adoptada tanto por necesidad económica como por conciencia ecológica, transforma una manguera común en un colector solar térmico de bajo costo.

Para qué sirve poner una manguera en el techo de las casas

El secreto radica en las propiedades físicas del plástico de polietileno negro de baja densidad. A diferencia de otros colores que reflejan la luz, el color negro absorbe casi la totalidad de la radiación solar.

Poner una manguera en el techo de la casa. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Investigadores del CONICET han analizado este tipo de sistemas artesanales y confirmaron su efectividad:

Absorción de calor: El material retiene la energía del sol y la transmite de forma directa al agua estancada o circulante en su interior.

Temperatura sorprendente: Una manguera de 3/4 de pulgada expuesta a un sol pleno de verano o primavera puede elevar la temperatura del agua interna a entre 50 °C y 60 °C en apenas 30 a 45 minutos.

Efecto termosifón: En instalaciones bien organizadas, el agua caliente asciende de forma natural hacia un tanque receptor sin necesidad de bombas eléctricas.

¿Para qué se utiliza el agua que se calienta en el techo?

El uso principal de este invento es reducir drásticamente el consumo de gas en garrafa, gas natural o electricidad:

Aseo y ducha diaria: Alimentar la entrada del termotanque convencional con agua ya precalentada evita que el artefacto tenga que encenderse a máxima potencia.

Lavado de platos y ropa : El agua a temperatura elevada ayuda a cortar la grasa y limpiar tejidos sin gastar energía adicional.

Climatización de piletas: Muchos vecinos unen varios metros de manguera en espiral para hacer circular el agua de la pileta durante el día y mantenerla templada de forma gratuita.

Cómo instalarlo correctamente para maximizar el calor

Para que el sistema funcione no alcanza con dejar una manguera tirada de cualquier manera. Los especialistas recomiendan seguir ciertos criterios de montaje: