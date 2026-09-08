Su aplicación en el tacho de basura es sencilla y busca mantenerlo en mejores condiciones.

Presionar el botón Inicio/Pausa de tu lavadora por 3 segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

Poner bicarbonato de sodio en el fondo del tacho de basura es un truco casero que cada vez gana más espacio entre las recomendaciones para el mantenimiento de la cocina. La razón principal está relacionada con los malos olores que pueden acumularse dentro del recipiente, especialmente cuando se desechan restos de comida, cáscaras, líquidos o residuos orgánicos.

Aunque sacar la bolsa con frecuencia sigue siendo la medida más importante para mantener limpio el tacho, agregar una pequeña cantidad de bicarbonato puede complementar la rutina de limpieza. El producto actúa principalmente sobre los olores y permite que el recipiente permanezca más fresco entre una limpieza y otra .

¿Para qué sirve poner bicarbonato en el fondo del tacho de basura?

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para ayudar a neutralizar determinados olores. Por eso, colocarlo en la base del tacho puede ser una alternativa sencilla para disminuir el olor desagradable que aparece con la acumulación de residuos.

La recomendación resulta especialmente práctica en los tachos de la cocina, donde suelen terminar restos de alimentos. Cuando la humedad y los residuos permanecen durante varias horas, pueden aparecer olores fuertes que quedan impregnados incluso después de retirar la bolsa.

El bicarbonato no reemplaza el lavado del recipiente, pero puede utilizarse como un complemento dentro de la limpieza habitual del hogar.

Poner bicarbonato en el fondo del tacho de basura: por qué lo recomiendan y para qué sirve. ChatGPT

¿Cómo poner bicarbonato en el tacho de basura correctamente?

Para aplicar este truco no hace falta utilizar una gran cantidad de producto. Primero, es conveniente asegurarse de que el fondo del tacho esté limpio y completamente seco.

Después, se puede esparcir una capa fina de bicarbonato de sodio directamente sobre la base del recipiente. Finalmente, se coloca la bolsa de basura como de costumbre.

Otra posibilidad es agregar el bicarbonato sobre una hoja de papel o un pequeño trozo de cartón y ubicarlo debajo de la bolsa. De esta manera, el producto queda separado de los residuos y resulta más fácil retirarlo cuando se cambia la bolsa.

¿Cuánto bicarbonato se debe poner en el fondo del tacho?

No es necesario llenar el fondo del recipiente. Una cantidad pequeña y distribuida de manera uniforme es suficiente para probar este método.

Como referencia práctica, se puede comenzar con unas pocas cucharadas de bicarbonato, dependiendo del tamaño del tacho. Si se trata de un recipiente grande, puede utilizarse un poco más, siempre evitando desperdiciar producto.

La clave está en mantener el fondo seco y renovar el bicarbonato cuando se cambie la bolsa o cuando se vuelva a limpiar el recipiente.

¿El bicarbonato elimina el mal olor del tacho de basura?

El bicarbonato puede ayudar a reducir y neutralizar algunos malos olores, pero no debe considerarse un producto capaz de solucionar por sí solo cualquier problema de olor.

Si el tacho tiene restos de comida adheridos, líquidos derramados o humedad acumulada, es necesario retirar la suciedad y lavar el recipiente. Dejar una capa de bicarbonato sobre un tacho sucio no sustituye esa limpieza.

Por eso, el mejor resultado se obtiene al combinar tres hábitos: retirar la basura con frecuencia, mantener el recipiente seco y utilizar bicarbonato como complemento.

¿Cada cuánto hay que limpiar el tacho de basura?

La frecuencia depende del uso que tenga el recipiente. En la cocina, donde se generan residuos orgánicos, conviene limpiarlo con mayor frecuencia que un tacho destinado exclusivamente a residuos secos.

Al cambiar la bolsa, es recomendable revisar el fondo y las paredes internas para comprobar que no haya líquidos o restos de comida. Si aparecen manchas, humedad o suciedad, se debe lavar y secar completamente antes de colocar una nueva bolsa.