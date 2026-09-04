Poner una cinta roja en la funda del celular.

Las fundas para celulares dejaron de ser un simple elemento de protección. Con el tiempo, se transformaron también en un accesorio para darle un toque personal al teléfono, ya sea mediante colores, estampas, stickers o pequeños adornos.

Pero existe una práctica vinculada al Feng Shui que propone sumar un detalle particular a este objeto cotidiano: colocar una cinta roja en la funda del celular.

Aunque puede parecer un gesto decorativo más, dentro de esta filosofía se le atribuyen distintos significados relacionados con la protección, la energía y la buena fortuna.

Para qué sirve colocar una cinta roja en la funda del celular

De acuerdo con las creencias asociadas al Feng Shui, el rojo es un color de gran intensidad que representa fuerza, vitalidad y energía. Por esta razón, algunas personas lo incorporan como un símbolo destinado a atraer determinadas intenciones positivas.

Al llevar una cinta roja en la funda del celular, el dispositivo puede convertirse simbólicamente en un pequeño amuleto personal. Entre los principales significados que se le atribuyen se encuentran:

Protección: se utiliza como símbolo para mantener alejadas las energías consideradas negativas.

Energía y vitalidad: el rojo se relaciona con la fuerza y el impulso para actuar.

Prosperidad: algunas interpretaciones lo asocian con la llegada de oportunidades y el crecimiento.

Buena fortuna: puede utilizarse como un objeto simbólico para atraer acontecimientos favorables.

Determinación: también representa la pasión, la iniciativa y la capacidad de avanzar hacia los objetivos.

Quienes realizan este tipo de ritual suelen optar por una cinta pequeña. Puede sujetarse alrededor de la funda o colocarse en una zona donde no moleste al manipular el teléfono ni interfiera con sus cámaras, botones o accesorios.

Qué representa el color rojo en el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, el rojo es considerado un color especialmente potente y suele estar vinculado con el elemento fuego. Por sus características, se lo relaciona con conceptos como la pasión, el movimiento, la fuerza, la vitalidad y la prosperidad.

Por este motivo, el rojo aparece en diferentes objetos, espacios y prácticas simbólicas relacionadas con la búsqueda de abundancia, protección y energía positiva.

Además, en distintas culturas asiáticas el rojo tiene una larga tradición como símbolo de fortuna, celebración y prosperidad. Sin embargo, su interpretación puede cambiar de acuerdo con la cultura, la tradición y el contexto en el que se utilice.