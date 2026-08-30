Adiós a los celulares | El dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

Los celulares podrían dejar de ocupar el lugar central que tienen actualmente en la vida cotidiana. Al menos, esa es la visión que plantea Mark Zuckerberg, CEO de Meta, quien anticipó cuál podría ser la próxima gran transformación en la manera de utilizar la tecnología.

El empresario apuesta por una nueva generación de dispositivos capaces de reunir funciones de comunicación, entretenimiento y trabajo sin necesidad de mirar constantemente la pantalla de un smartphone. El producto que encabeza esta estrategia son las gafas inteligentes con realidad aumentada.

Adiós a los celulares: cuál es el dispositivo que podría reemplazarlos

La propuesta de Meta tiene como uno de sus principales exponentes a las Meta Ray-Ban Display, presentadas como una evolución de las gafas inteligentes desarrolladas por la compañía.

El dispositivo incorpora una pantalla monocular de alta resolución, visible para quien utiliza las gafas pero no para las personas que se encuentran alrededor. De esta manera, permite acceder a información digital mientras el usuario continúa observando su entorno.

Entre sus posibilidades se encuentran:

Consultar notificaciones.

Acceder a navegación e indicaciones.

Utilizar traducción en tiempo real.

Visualizar subtítulos.

Interactuar mediante comandos de voz y gestos.

Además, pueden utilizarse junto con un accesorio denominado Neural Band, diseñado para interpretar determinados impulsos musculares y convertirlos en órdenes para controlar la interfaz.

Adiós a los celulares | El dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo Archivo El Cronista

¿Por qué Mark Zuckerberg cree que desaparecerán los smartphones?

La apuesta de Zuckerberg apunta a que las gafas inteligentes puedan asumir progresivamente muchas de las tareas que actualmente requieren sacar el teléfono del bolsillo.

El CEO de Meta considera que los celulares pueden resultar pequeños, generar distracciones y afectar las interacciones presenciales. Por eso, sostiene que las gafas ofrecen un formato que permite integrar pantalla, cámara, audio y conectividad de una manera más natural.

Incluso proyectó que, dentro de aproximadamente una década, muchas personas podrían dejar de llevar consigo sus teléfonos y recurrir principalmente a las gafas para realizar diferentes actividades.

Las gafas inteligentes y la apuesta por la inteligencia artificial

La estrategia no se limita a reemplazar la pantalla del celular. Zuckerberg considera a las gafas como un formato especialmente adecuado para desarrollar una “superinteligencia personal” capaz de acompañar al usuario durante buena parte del día.

Al incorporar cámaras, micrófonos, audio y una pantalla, estos dispositivos pueden recibir información del entorno y ofrecer datos relevantes en tiempo real.

La propuesta abre la posibilidad de utilizar pantallas virtuales, recibir información sin interrumpir otras actividades, comunicarse y acceder a diferentes herramientas digitales directamente desde las gafas.

¿Cuándo podrían reemplazar definitivamente a los celulares?

Por el momento, el reemplazo completo del smartphone todavía no es una realidad. Las gafas continúan dependiendo de la conectividad con un dispositivo base para determinadas funciones y aún no cuentan con independencia total para tareas como realizar llamadas telefónicas directamente.

Sin embargo, Zuckerberg considera que se trata de una limitación temporal y apuesta a que las próximas generaciones ganen autonomía hasta reducir progresivamente la necesidad de utilizar un teléfono.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de Meta que combina gafas inteligentes, realidad aumentada, inteligencia artificial y dispositivos de control neuronal, con el objetivo de construir un nuevo ecosistema tecnológico y avanzar hacia un futuro en el que el celular deje de ser el dispositivo indispensable que es actualmente.