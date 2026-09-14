A simple vista, poner una botella de plástico llena de agua en el techo de una casa puede parecer una idea extraña. Sin embargo, existe una técnica que utiliza este elemento cotidiano para resolver un problema concreto en determinados hogares.

El método se conoce como lámpara de Moser y fue desarrollado en Brasil a comienzos de los años 2000. Su funcionamiento es sencillo: una botella transparente llena de agua atraviesa una abertura del techo, con una parte expuesta al exterior y otra hacia el interior de la vivienda.

Para qué sirve una botella con agua en el techo

La particular instalación permite llevar luz natural a ambientes que reciben poca iluminación durante el día. Cuando los rayos del sol atraviesan la botella, el agua produce fenómenos de refracción y dispersión que ayudan a distribuir la claridad dentro de la habitación.

A diferencia de una lámpara convencional, el sistema no genera electricidad ni almacena energía. Su funcionamiento depende exclusivamente de la luz solar, por lo que la intensidad puede variar según la hora del día, la orientación del techo y las condiciones meteorológicas.

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El invento que llevó luz a miles de hogares

La idea fue creada por Alfredo Moser, un mecánico brasileño que buscaba una alternativa para iluminar espacios sin depender de la red eléctrica. Con una botella PET transparente, agua y una instalación adecuada, desarrolló un sistema de bajo costo que comenzó a difundirse fuera de Brasil.

La técnica tuvo una expansión especialmente importante desde 2011, cuando la organización MyShelter Foundation impulsó en Filipinas el proyecto Liter of Light. La iniciativa llevó el sistema a comunidades con acceso limitado a la electricidad y posteriormente se extendió a otros países.

Cuáles son las ventajas de la lámpara de Moser

Uno de los principales atractivos de esta alternativa es su simplicidad y bajo costo, ya que utiliza elementos fáciles de conseguir. Además, permite aprovechar la iluminación natural durante el día en lugares donde una ventana no resulta suficiente o directamente no existe.

Sin embargo, instalar una botella de este tipo requiere tomar algunas precauciones. La abertura realizada en el techo de la casa debe quedar correctamente sellada, porque una instalación defectuosa puede provocar filtraciones de agua y terminar generando daños en la vivienda.

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Cómo evolucionó el sistema

Con el tiempo aparecieron versiones que incorporaron paneles solares, baterías y luces LED, lo que permitió mantener la iluminación después del atardecer. Estas alternativas combinan la idea original con tecnologías capaces de almacenar energía.

La botella de Moser, en cambio, tiene un objetivo mucho más específico: aprovechar la luz del sol disponible durante el día y trasladarla al interior de una vivienda mediante un mecanismo sencillo, económico y que no requiere consumo eléctrico.