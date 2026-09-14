Prender el fuego es uno de los primeros pasos de cualquier asado, pero quedarse corto con las brasas puede complicar toda la cocción. Aunque no existe una cantidad exacta que funcione para todas las parrillas, hay una regla práctica que sirve como punto de partida.

La referencia más utilizada es calcular alrededor de 1 kilo de carbón por cada kilo de carne. Sin embargo, esta cuenta puede modificarse según el tamaño de la parrilla, el tipo de corte, el tiempo que llevará cocinarlo y hasta las condiciones del clima.

Cuánto carbón calcular según la cantidad de carne

Para un asado de 2 kilos de carne, se recomienda tener entre 2 y 3 kilos de carbón. Si se van a cocinar 3 kilos, una cantidad razonable es entre 3 y 4 kilos. A medida que aumenta la cantidad de comida, también conviene ampliar el margen para asegurarse de mantener brasas disponibles.

En un asado de 8 kilos de carne, por ejemplo, se pueden calcular entre 8 y 10 kilos de carbón, mientras que para 10 kilos es aconsejable tener entre 10 y 12 kilos. Para un grupo de 10 personas, que suele consumir unos 4 o 5 kilos de carne dependiendo de las entradas y acompañamientos, una referencia segura es contar con 5 o 6 kilos de carbón.

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Cuándo hace falta usar más carbón

La fórmula de un kilo por kilo es solamente una referencia inicial. Los cortes de cocción prolongada, como el vacío o el costillar, necesitan brasas durante más tiempo que una entraña, unos chorizos o cortes finos. También una parrilla grande requiere distribuir mayor cantidad de carbón para mantener una temperatura pareja.

El viento y el frío pueden acelerar el consumo, mientras que el tamaño y la calidad del carbón también influyen. Para no desperdiciarlo, es preferible hacer una buena brasa inicial y agregar carbón de a poco según avance la cocción, en lugar de encender todo desde el comienzo.

Cómo elegir un buen carbón para la parrilla

No solo importa la cantidad: la calidad del carbón puede determinar cuánto duran las brasas y qué tan estable se mantiene el fuego. En general, conviene elegir bolsas con predominio de trozos grandes y firmes, en lugar de productos con mucho polvo o fragmentos pequeños que se consumen rápidamente.

Además, el carbón debe estar seco, ya que la humedad dificulta el encendido y reduce su rendimiento. En cocciones largas, agregar piezas gradualmente suele ser más eficiente que formar una montaña enorme desde el principio. Si sobra carbón sin quemar, puede guardarse para otro asado siempre que quede protegido de la humedad.

La clave para no quedarse sin brasas

En definitiva, la cuenta más sencilla es comenzar con 1 kilo de carbón por cada kilo de carne y sumar un margen cuando haya cortes grandes, una parrilla amplia o una cocción prolongada. Tener un poco de carbón extra permite renovar las brasas sin interrumpir el asado y evita depender de un cálculo demasiado justo.

Es preferible que sobre carbón antes que descubrir, con la carne todavía sobre la parrilla, que las brasas no alcanzan para terminar la cocción.