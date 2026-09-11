Colocar una tapa de botella en el desagüe de la ducha: por qué se recomienda en casa y para qué sirve. (Representación creada con IA)

Un truco casero propone reutilizar una tapa de plástico para ayudar a retener los cabellos que suelen acumularse en el desagüe de la ducha. La idea es sencilla, aunque su resultado depende del tipo de rejilla y de la forma en que se coloque.

El método puede servir como una medida provisoria de mantenimiento, especialmente en hogares donde varias personas usan el mismo baño. Sin embargo, no reemplaza una rejilla atrapapelos ni resuelve una obstrucción profunda.

Por qué recomiendan colocar una tapa de botella en el desagüe

La tapa puede funcionar como un pequeño punto de retención para los cabellos que se desprenden durante el baño. Al quedar ubicada sobre la rejilla o en una posición que no bloquee el paso del agua, facilita que los residuos queden en la superficie y puedan retirarse con la mano.

El objetivo no es sellar la tubería ni impedir que el agua circule. La tapa debe quedar colocada de manera estable, sin forzarla dentro del caño. Si se hunde o se mueve, podría convertirse en un objeto dentro de la obstrucción.

Qué problema puede ayudar a prevenir

Los cabellos pueden mezclarse con restos de jabón, grasa corporal y suciedad. Con el tiempo, esa acumulación reduce el espacio por el que pasa el agua y puede provocar que se forme un charco en el plato de la ducha.

Retirar los residuos antes de que entren en la cañería puede disminuir la posibilidad de que se forme un tapón superficial. La medida es preventiva y de bajo costo, pero no garantiza que el desagüe permanezca limpio por sí solo.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Cómo aplicar el truco de manera segura

Antes de colocarla, es importante limpiar la rejilla y comprobar que la tapa no quede atrapada dentro del conducto. El procedimiento puede hacerse de la siguiente manera:

Limpiar la tapa y retirar cualquier resto de bebida o suciedad. Enjuagar el desagüe para quitar los cabellos que ya estén visibles. Apoyar la tapa sobre la rejilla sin bloquear el drenaje. Después de la ducha, retirar los cabellos acumulados y lavar la tapa. Comprobar que el agua baje con normalidad y quitar la tapa si dificulta el desagote.

Cuándo conviene dejar de usar este método

La tapa no debe utilizarse como solución para una obstrucción severa. Si el agua no baja, vuelve por otro desagüe o aparece un olor desagradable que persiste, el problema puede estar más profundo en la instalación.

También es preferible reemplazarla por un filtro específico si se desplaza, genera acumulación de agua o existe riesgo de que un niño pueda tomarla. Ante una obstrucción que no mejora, conviene retirar los residuos con una herramienta adecuada o consultar a un plomero.