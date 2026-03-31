Colocar un frasco con romero en el dormitorio se ha vuelto una recomendación cada vez más difundida en temas de bienestar. La práctica combina tradiciones antiguas con el interés actual por mejorar la calidad del sueño de forma natural. Aunque no se trata de una solución médica, muchas personas aseguran que este hábito contribuye a generar un ambiente más relajante. Su uso está vinculado tanto a propiedades aromáticas como a creencias culturales sobre la energía del espacio. El romero es conocido por su aroma intenso, que puede generar una sensación de frescura y limpieza en el ambiente. Esto favorece la creación de un espacio más agradable para descansar. Algunas corrientes sostienen que el olor del romero ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Esto puede influir indirectamente en la calidad del sueño, facilitando un descanso más profundo. Además, la planta ha sido utilizada históricamente en prácticas tradicionales por sus supuestos efectos calmantes. Por eso, su presencia en el dormitorio se asocia con bienestar emocional. Colocar un frasco con romero cerca de la cama ayuda a aromatizar el ambiente de forma natural, como alternativa simple a los ambientadores artificiales. También se le atribuyen beneficios para la concentración y la claridad mental, útiles antes de dormir o al despertar. Además, en lo tradicional, se considera que puede “limpiar” el ambiente a nivel energético, aunque sin respaldo científico.