En esta noticia

El uso acumulado de detergentes líquidos y suavizantes comerciales suele generar capas de residuos en el tambor, la goma y los conductos internos del lavarropas.

Con el tiempo, esa humedad atrapada sumada a los restos de jabón provoca la aparición de moho y bacterias, derivando en un persistente olor a humedad que se traslada directamente a la ropa recién lavada.

Te puede interesar

Rociarle vinagre a la pantalla del móvil: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Te puede interesar

Ponerle vinagre a las pilas AA y AAA: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Para combatir este problema sin recurrir a químicos agresivos ni gastar dinero de más en productos industriales, existe un ingrediente casero de uso cotidiano que actúa como un potente desinfectante y desodorante natural: el vinagre blanco de alcohol.

Cómo actúa el vinagre blanco y cuáles son sus beneficios

El ácido acético presente en el vinagre blanco posee propiedades antisépticas y neutralizadoras que eliminan los gérmenes responsables de los malos olores, al tiempo que remueve los depósitos calcáreos provocados por el agua dura.

A diferencia de los suavizantes convencionales (que suelen crear una película grasa sobre las fibras que atrapa el mal olor), el vinagre disuelve la suciedad atascada en los tejidos y la elimina por completo durante el enjuague.

Asimismo, resulta ideal para quitar el olor a sudor, humedad o tabaco acumulado en toallas y ropa deportiva.

Chat GPT / Elcronistausa

Por otro lado, suaviza los tejidos al disolver los minerales del agua sin dejar residuos sintéticos ni aromas químicos residuales. Finalmente, previene la formación de sarro en las tuberías y mantiene la goma del tambor libre de moho, contribuyendo al mantenimiento general del electrodoméstico.

Paso a paso: cómo aplicarlo en cada lavado

  • Para el lavado diario: Verter entre 100 ml y 150 ml de vinagre blanco directamente en el compartimento destinado al suavizante. El aroma a vinagre desaparece por completo durante el ciclo de enjuague.
  • Para toallas o ropa muy impregnada: Colocar la ropa en el tambor, agregar el detergente habitual y sumar una taza de vinagre en el cajetín de lavado principal para potenciar la limpieza desde el inicio del ciclo.
  • Para una limpieza profunda del lavarropas: Una vez al mes, realizar un ciclo de lavado corto a temperatura alta (60 °C) con el tambor vacío, vertiendo dos tazas de vinagre blanco en el tambor para desinfectar el sistema interno y eliminar residuos acumulados.
Truco.Combinar cáscara de plátano con vinagre: por qué lo recomiendan y cuándo conviene usarlo