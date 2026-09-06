El uso acumulado de detergentes líquidos y suavizantes comerciales suele generar capas de residuos en el tambor, la goma y los conductos internos del lavarropas.

Con el tiempo, esa humedad atrapada sumada a los restos de jabón provoca la aparición de moho y bacterias, derivando en un persistente olor a humedad que se traslada directamente a la ropa recién lavada.

Para combatir este problema sin recurrir a químicos agresivos ni gastar dinero de más en productos industriales, existe un ingrediente casero de uso cotidiano que actúa como un potente desinfectante y desodorante natural: el vinagre blanco de alcohol.

Cómo actúa el vinagre blanco y cuáles son sus beneficios

El ácido acético presente en el vinagre blanco posee propiedades antisépticas y neutralizadoras que eliminan los gérmenes responsables de los malos olores, al tiempo que remueve los depósitos calcáreos provocados por el agua dura.

A diferencia de los suavizantes convencionales (que suelen crear una película grasa sobre las fibras que atrapa el mal olor), el vinagre disuelve la suciedad atascada en los tejidos y la elimina por completo durante el enjuague.

Asimismo, resulta ideal para quitar el olor a sudor, humedad o tabaco acumulado en toallas y ropa deportiva.

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Por otro lado, suaviza los tejidos al disolver los minerales del agua sin dejar residuos sintéticos ni aromas químicos residuales. Finalmente, previene la formación de sarro en las tuberías y mantiene la goma del tambor libre de moho , contribuyendo al mantenimiento general del electrodoméstico.

Paso a paso: cómo aplicarlo en cada lavado