Poner cáscaras de limón en el lavarropas | Para qué sirve y en qué momento hacerlo. Foto (IA)

Cada vez más personas recurren a soluciones caseras para cuidar y mantener sus electrodomésticos sin gastar de más. En ese contexto, las cáscaras de limón se convirtieron en una alternativa simple y natural para utilizar dentro del lavarropas.

Este truco no requiere productos costosos ni procedimientos complicados, ya que basta con aprovechar un elemento que habitualmente termina en la basura.

Además de ayudar a mantener el tambor más limpio y con un aroma fresco, su uso demanda muy poco tiempo. Quienes lo han incorporado a su rutina aseguran que los resultados pueden percibirse desde la primera aplicación.

Poner cáscaras de limón en el lavarropas: para qué sirve y en qué momento hacerlo

Qué hace el limón dentro de la lavadora

El limón actúa como absorbente natural de olores, lo que lo convierte en un recurso eficaz dentro de los electrodomésticos, especialmente en el interior de los lavarropas, donde la humedad y los residuos de detergente pueden generar aromas desagradables con el paso del tiempo.

Pero no se queda solo en eso: el uso de limón en el lavarropas puede ofrecer varios beneficios, desde blanquear y perfumar la ropa hasta lograr la limpieza de la lavadora.

El ácido cítrico que contiene la cáscara también colabora en la disolución de residuos de detergente y cal que se acumulan en el tambor, zonas que con el tiempo se convierten en focos de bacterias y mal olor.

Es, en definitiva, un limpiador natural que no daña las prendas ni el electrodoméstico.

Cómo y cuándo usarlas correctamente

El procedimiento es fácil, pero hay algunos pasos que conviene seguir para aprovechar al máximo el recurso:

Juntar las cáscaras de dos o tres limones después de exprimirlos (no hace falta que estén enteras).

Colocarlas directamente en el tambor del lavarropas , no en el cajón del detergente.

Programar un ciclo corto con agua tibia o caliente , idealmente sin ropa adentro si el objetivo es limpiar el electrodoméstico .

Para perfumar la ropa, pueden agregarse junto con la carga habitual, sin inconvenientes.

También puede combinarse el limón con bicarbonato de sodio, que actúa como desengrasante natural y puede ser muy efectivo para la ropa que se lava dentro del lavarropas.

Poner cáscaras de limón en el lavarropas: para qué sirve y en qué momento hacerlo

Se recomienda hacer este ciclo de limpieza una vez al mes, especialmente en épocas de humedad o si el lavarropas queda cerrado por períodos prolongados.

Otros aliados naturales para el lavarropas

Si el limón no alcanza o quieres rotar opciones, el vinagre blanco es otro elemento que puede introducirse en el lavarropas con las mismas funcionalidades: suaviza la ropa, elimina malos olores y bacterias, y ayuda a blanquear las prendas.

Ambos ingredientes son económicos, se consiguen fácil y no generan residuos químicos. Una combinación de limón con vinagre en un ciclo mensual de mantenimiento puede mantener el lavarropas en buen estado durante mucho más tiempo, evitando gastos en reparaciones o productos específicos de limpieza.