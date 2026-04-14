Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra y humedad con el paso del tiempo. Aunque no siempre se les presta atención, esta suciedad puede afectar el funcionamiento y generar olores. Para estos casos, el papel film aparece como una opción simple y accesible para protegerlos. El papel film actúa como una barrera impermeable y estática que impide que la suciedad se adhiera directamente a los rieles, protegiendo materiales sensibles como el aluminio o el PVC del desgaste y las manchas. Además, al sellar la superficie, evita que la humedad y los residuos orgánicos se acumulen en las grietas, eliminando de raíz la formación de olores y simplificando la limpieza a un solo movimiento. Entre sus principales usos en los rieles de las ventanas se destacan: El proceso es sencillo y se puede hacer con elementos que suelen estar en casa: Para lograr un acabado profesional que no afecte el rodamiento de tus ventanas, seguí este orden: Se recomienda limpiar los rieles con bicarbonato una vez por mes. En lugares con más polvo o humedad, se puede repetir con mayor frecuencia para mantenerlos en buen estado. El bicarbonato de sodio se utiliza desde hace tiempo en tareas domésticas por su capacidad para limpiar de forma suave y ayudar a neutralizar olores. Por eso sigue siendo una opción frecuente en distintos espacios de la casa.