Hay un truco casero que se repite en cocinas de todo el mundo y que la mayoría descubre de casualidad o en redes sociales: forrar los cajones de la cocina con papel de aluminio.

No es un mito ni una moda pasajera. Se trata de un pequeño truco con fundamentos prácticos concretos y con efectividad comprobada.

Para qué sirve exactamente

El papel de aluminio es desechable y facilita la limpieza al forrar estantes, cajones o superficies de trabajo, ya que protege de derrames y suciedad. En la cocina, eso se traduce en varias ventajas simultáneas.

Actúa como barrera contra la humedad : la madera de los cajones absorbe el vapor que genera la cocción y con el tiempo se deteriora, se hincha o desarrolla hongos. El papel aluminio es una opción práctica para combatir la humedad en cajones de madera cuando no hay una correcta ventilación.

Facilita la limpieza al extremo : cuando cae aceite, salsa o cualquier resto de comida en el cajón, alcanza con levantar el papel y reemplazarlo. No hay que fregar ni restregar. Al ser desechable, la limpieza se reduce a retirar el papel y poner uno nuevo.

Ayuda a reducir la electricidad estática: eso es especialmente útil en cajones donde se guardan bolsas de plástico, film o papel film, que tienden a pegarse entre sí.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (foto: archivo).

Cómo es el procedimiento

El procedimiento es simple y lleva menos de cinco minutos por cajón:

Vaciar completamente el cajón.

Limpiar el fondo con un paño seco.

Cortar el papel aluminio a medida, dejando unos centímetros de margen en los bordes.

Colocarlo con el lado brillante hacia arriba , para aprovechar su capacidad reflectante.

Presionar bien en los rincones para que no queden burbujas.

Colocar papel de aluminio en los cajones de la cocina, para qué sirve y por qué miles de personas lo utilizan (foto: archivo)

No hace falta pegamento ni cinta adhesiva. El propio peso de los utensilios mantiene el papel en su lugar.

Cada cuánto conviene renovarlo

La regla es simple: cuando el papel esté manchado, húmedo o arrugado, se cambia. Si el papel está muy sucio, roto o con restos difíciles, es mejor desecharlo directamente.

En cajones de uso intenso, como el de los cubiertos o el de las especias, el recambio puede ser mensual. En cajones de uso ocasional, puede durar varios meses sin inconvenientes.

Además de los cajones, el papel aluminio sirve como revestimiento en estanterías y cajones en general, facilitando la limpieza y protegiendo las superficies de la humedad o la suciedad.

También funciona en los cajones del refrigerador, especialmente en las banderolas de frutas y verduras. Al forrar los cajones de frutas y verduras del refrigerador, se protege el electrodoméstico y se facilita la limpieza, ya que los restos de los alimentos quedan sobre el papel y no directamente en las bandejas.

Un rollo de papel aluminio que ya está en cualquier cocina argentina. Poca inversión y un resultado inmediato.