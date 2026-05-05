Los rieles de las ventanas suelen acumular polvo, tierra y humedad con el paso del tiempo. Aunque no siempre se les presta atención, esta suciedad puede afectar el funcionamiento y generar olores. Para estos casos, el bicarbonato de sodio aparece como una opción simple y accesible para limpiarlos. Además, este truco casero secreto permite evitar el uso de otros productos más costosos y contaminantes que tienen muchos químicos nocivos. Sin embargo, es importante recordar que no todas estas técnicas permiten mantener la higiene que se requiere en los hogares. El bicarbonato tiene una textura levemente abrasiva que ayuda a remover la suciedad sin dañar materiales como el aluminio o el PVC. Además, contribuye a neutralizar olores y a reducir la humedad, dos factores comunes en este tipo de superficies. Entre sus principales usos en los rieles de las ventanas se destacan: El proceso es sencillo y se puede hacer con elementos que suelen estar en casa: Si hay suciedad más difícil, se puede sumar un poco de vinagre para facilitar la limpieza. Se recomienda limpiar los rieles una vez por mes. En lugares con más polvo o humedad, se puede repetir con mayor frecuencia para mantenerlos en buen estado. El bicarbonato de sodio se utiliza desde hace tiempo en tareas domésticas por su capacidad para limpiar de forma suave y ayudar a neutralizar olores. Por eso sigue siendo una opción frecuente en distintos espacios de la casa.