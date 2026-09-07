En esta noticia

Las señales de tránsito son una herramienta esencial al momento de conducir, pues permiten anticipar cambios importantes en las condiciones de circulación y advertir a los conductores sobre aquellos escenarios que pueden requerir de particular atención.

En ese marco, la señal de tránsito de las dos flechas negras opuestas sobre un fondo amarillo es conocida como Two Way Traffic o tránsito de ambos sentidos, es una de las más comunes y resulta fundamental saber cómo actuar al reconocerla.

Te puede interesar

Construyen el puente marítimo más largo de América Latina: abarcará 12,4 kilómetros y cambiará la arquitectura para siempre

Te puede interesar

Construyen el túnel más largo de América Latina: se extenderá por 10 kilómetros y se convertirá en la nueva joya arquitectónica del continente

Qué significa la señal de tránsito que tiene las flechas opuestas sobre un fondo amarillo

Este cartel advierte que el conductor está a punto de ingresar a una vía donde circularán vehículos también en sentido contrario, es decir que la circulación es para ambos lados.

Generalmente se coloca cuando se está por dejar una carretera o calle de un solo sentido para ingresar a otra donde los vehículos circulan en dirección opuesta.

Las dos flechas representan justamente esto: una circulación hacia adelante y otra en sentido contrario para advertir al conductor que habrá vehículos de frente.

Así luce la Two Way Traffic Sign
Así luce la Two Way Traffic Sign

Por qué es fundamental conocer esta señal de tránsito

El cambio de las condiciones de manejo implica de suma atención al tránsito y de respetar la separación entre ambos sentidos de circulación, especialmente porque esto puede liminar la posibilidad de pasar otros vehículos.

En estos casos, antes de realizar una maniobra de adelantamiento será fundamental verificar que exista espacio suficiente y que el movimiento esté permitido.

Oportunidad.Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla paradisíaca del Caribe: ofrecen habitación privada, todas las comidas y solo 20 horas de trabajo por semana
Soluciones.Hervir cáscara de canela, limón y romero: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

Cómo hay que actuar al ver esta señal de tránsito

Al toparse con esta señal en la carretera, la recomendación general es

  • Mantenerse correctamente dentro del carril correspondiente
  • Respetar la división de la calzada
  • Evitar adelantamientos cuando no exista suficiente visibilidad o espacio
  • Adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y del tránsito

Es importante destacar que la función de esta señal es meramente de advertencia, por lo que no implica la prohibición de circulación o la necesidad de detenerse.