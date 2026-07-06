Muchas personas se preguntan para qué sirve el agujero en las cucharas de pastas. El utensilio de cocina es uno de los más populares alrededor del mundo y el orificio cumple funciones claves a la hora de cocinar.

Los principales usos del agujero de la cuchara de madera

Una de las principales funciones del orificio es actuar como medidor de espaguetis . Es decir, introducir un manojo de fideos y llenar el orificio suele equivaler a una porción individual. La cantidad podrá variar según el fabricante, pero puede oscilar entre los 80 y 100 gramos.

Otro de sus usos es facilitar el servido de la pasta cocida. Cuando se levanta la pasta de la olla el agua caliente escurre a través del agujero y de las ranuras, dejando los espaguetis retenidos en los dientes.

Uno de los usos menos conocidos es el de formar porciones enrolladas estilo restaurant. Muchos cocineros giran la cuchara mientras levantan los espaguetis, lo que hacen que se forme un nido compacto que mejora la presentación.

Por qué la cuchara para pasta tiene dientes en los bordes

Los dientes que rodean las cucharas no solo sirven como detalle decorativo, sino que se trata de una característica diseñada para facilitar el servicio de espaguetis y otras pastas largas.

Los mismos separan los fideos entre sí, lo que facilita tomar una cantidad adecuada sin tener que levantar toda la pasta de una vez.

Cómo medir los espaguetis sin balanza

Cuando no se cuenta con una balanza o una cuchara de pasta, existen otros métodos para no hacer fideos de más: