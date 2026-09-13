La industria aeronáutica ha logrado un avance notable hacia la realización de vuelos ultralargos. Airbus ha efectuado con éxito las pruebas de su nuevo A350-1000ULR (Ultra Long Range), diseñado específicamente para operar algunas de las rutas comerciales más extensas del mundo sin necesidad de hacer escalas.

Mediante una combinación de mayor capacidad de combustible, optimizaciones aerodinámicas y motores de última generación, el nuevo avión promete transformar el transporte aéreo al habilitar conexiones directas entre ciudades distantes por más de 18.000 kilómetros.

Avanzan las pruebas del avión comercial más avanzado a nivel global

El nuevo Airbus A350-1000ULR fue concebido para llevar a cabo trayectos que, hasta hace poco, se consideraban inviables para la aviación comercial. Entre sus características más destacadas, se encuentran:

Alcance superior a los 18.000 kilómetros

Capacidad para vuelos de más de 20 horas

Menor consumo de combustible en comparación con generaciones anteriores

Reducción de emisiones contaminantes

Mayor confort para los pasajeros en trayectos ultralargos

El nuevo Airbus A350-1000ULR fue concebido para llevar a cabo trayectos que se consideraban inviables para la aviación comercial. airbus

Volará a cualquier destino internacional sin escalas por primera vez

La notable ventaja del A350-1000ULR radica en su habilidad para conectar importantes centros urbanos sin requerir escalas intermedias. Esto posibilitará la operación de trayectos tales como:

Nueva York – Singapur

Londres – Sídney

París – Auckland

Los Ángeles – Dubái

Toronto – Bangkok

Cambiará la aviación de manera irreversible

Los especialistas sostienen que el aumento de las rutas sin escalas transformará la conectividad global. Las ventajas comprenden: