La marca de televisores Samsung presenta en Argentina un Plan Canje que permite a los usuarios adquirir y actualizar dispositivos como Smart TVs, tablets, teléfonos móviles y otros aparatos tecnológicos. A través de esta promoción, los usuarios tienen la oportunidad de entregar su televisor usado como parte de pago y obtener un TV Samsung nuevo de forma inmediata, alcanzando un ahorro significativo dependiendo del modelo seleccionado. Los usuarios que deseen efectuar un canje de Smart TV deberán iniciar el proceso de adquisición a través de la tienda online de Samsung Argentina (https://shop.samsung.com/ar/) y seguir los pasos que se detallan a continuación: Para que un televisor sea apto para realizar un intercambio, debe cumplir con una condición imprescindible: el mismo deberá funcionar correctamente. En concreto, Samsung estipula que debe, al menos, encender y apagar. Algunos modelos son elegibles para el canje aunque la pantalla presente daños. Sin embargo, el estado del dispositivo será sometido a la evaluación de un asesor de Samsung asignado al plan de intercambio. Samsung advierte que, si la condición del televisor no coincide con lo declarado en la web, el beneficio económico podría verse reducido. Además, es importante considerar que Samsung acepta para el canje televisores de una amplia variedad de fabricantes, no limitándose únicamente a aquellos de su propia marca.