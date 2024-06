Pilates: los beneficios para la salud física y mental de practicarlo más de una vez por semana

Pilates es un tipo de ejercicio desarrollado por Joseph Pilates a principios del siglo XX. Desde sus orígenes, ha sido objeto de numerosos estudios científicos que respaldan los beneficios de este ejercicio para la salud física y mental.

La práctica de este método de entrenamiento más de una vez por semana fortalece los estabilizadores del tronco, lo que previene y mejora el dolor lumbar, como también promueve una mayor estabilidad y soporte para la columna lumbar.

Los principales beneficios de practicar pilates más de una vez por semana

En 2023, la prestigiosa revista Journal of Science and Medicine in Sport publicó una "revisión de revisiones" que sintetiza la mejor evidencia disponible sobre la relación entre Pilates y sus resultados para la salud.

Según recopiló el portal de Vitónica, practicar más de una vez por semana este método de entrenamiento, genera los siguientes beneficios para la salud física y mental:

Fortalecimiento de los estabilizadores del tronco.

Alivio del dolor lumbar.

Mejora de equilibrio y postura.

Según Vitónica, practicar Pilates más de una vez por semana fortalece significativamente los músculos estabilizadores del tronco (Fuente: Freepik)

Al fortalecer los músculos estabilizadores del tronco, se reduce la carga sobre la columna y se previene el dolor lumbar. Además, quienes ya sufren de dolor en esta área pueden encontrar alivio y una mejor calidad de vida gracias a la mayor estabilidad y soporte que proporciona una musculatura fortalecida.

Pilates se enfoca en el control corporal y la alineación, lo que resulta en una mejor estabilidad y postura general. Esto es particularmente valioso para personas mayores, que suelen enfrentar desafíos relacionados con:

Pérdida de equilibrio.

Flexibilidad.

Funcionalidad general.

La práctica regular ayuda a mantener y mejorar la postura correcta, reduciendo así el riesgo de desarrollar problemas posturales como escoliosis y las alteraciones de las curvaturas naturales de la columna, como la lordosis y la cifosis.

Personas que ya sufren de dolor lumbar pueden encontrar alivio y una mejor calidad de vida mediante la práctica regular de Pilates (Fuente: Freepik)

Otros beneficios del Pilates

Practicar Pilates más de una vez por semana puede transformar tu salud física y mental, convirtiéndose en una herramienta integral para mejorar tu bienestar general.

Ayuda en la pérdida de grasa combinada con una dieta equilibrada.

Mejora la aptitud cardiorrespiratoria y la función vascular.

Alivia la tensión física y emocional.

Relaja el cuerpo.

Aumentar la autoconciencia.

Ayuda a conciliar mejor el sueño.

Mejora la calidad del descanso nocturno.

Reduce la ansiedad emocional.

Es crucial buscar la orientación de un profesional de la salud o un entrenador físico certificado antes de comenzar cualquier nuevo programa de ejercicios.